La parodia di Mare Fuori di Fiorello è tra le cose più divertenti viste in tv: oggi anche LDA nel cast

Tra le cose più divertenti viste in tv nelle ultime settimane: la parodia di Fiorello a Mare Fuori, i video imperdibili da Viva Rai 2

Se Mare Fuori è uno dei più grandi successi di Rai 2 di questa stagione ( e di RaiPlay visto che spopola con milioni di visualizzazioni in piattaforma) Fiorello con il suo Viva Rai 2 non è da meno. E quando due successi si unisco, ecco che ne deriva qualcosa di unico. Le parodie che Fiorello ha deciso di regalare di Mare Fuori nel suo Viva Rai 2, sono una delle cose più esilaranti e divertenti, viste in tv negli ultimi anni. Fiorello, veste i panni del cattivone della serie, è Ciro. Insieme a lui, il Chiattillo, il ragazzo milanese che per una fatalità si ritrova a Napoli nell’IPM. Interpretato nella parodia del grande Biggio, perfetto nei panni di un milanese a Napoli. Menzione a parte per Mauro Casciari, che nei panni del comandante, è forse il personaggio più iconico della parodia di Mare Fuori vista a Viva Rai 2. Con il suo accento, che tutto è tranne che napoletano, e le sue frasi standard, Casciari è così divertente che anche lo stesso Fiorello, deve togliersi dall’inquadratura principale per ridere, non riuscendo a trattenersi.

Nella prima puntata di Mare Fuori su Viva Rai 2, anche i veri attori della serie, avevano avuto qualche piccolo problemino a trattenere le risate, visto che si erano prestati alla parodia, non sapendo ciò a cui andavano incontro. E nella seconda puntata, altrettanto esilarante, c’è una guest star d’eccezione. In carcere, con Ciro/Fiorello e il Chiattillo/Biggio arriva anche LDA che interpreta Bronco-Trap. Perchè si chiama così? Perchè fa il il Bet con la tosse…E perchè è finito in carcere? Perchè vendeva copie masterizzate dei CD di Gigi d’Alessio. Geniale…

Mare Fuori a Viva Rai 2: la parodia di Fiorello con guest star LDA ( video)

Per chi si fosse perso il video dalla puntata del 14 marzo 2023

C'è un nuovo guaglione nel carcere di #MareFuori: chiamatelo BroncoTrap 🔥La puntata è su @RaiPlay 📲 https://t.co/p18JqLPmoV pic.twitter.com/43ZHwzuBP6 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 14, 2023

Fiorello e la parodia di Mare Fuori a Viva Rai 2 con il cast della serie

Per chi si fosse perso la prima esilarante parodia, ecco l’altro video