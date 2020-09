Patrizia De Blanck è nipote di Mussolini? Il rumor a LIVE Non è la D’Urso

Le trasmissioni affidate a Barbara D’Urso da alcuni giorni hanno in comune un argomento in particolare: la contessa Patrizia De Blanck. Complice la sua discussa partecipazione al Grande Fratello VIP 5, la nobile è sulla bocca di Barbara D’Urso e dei suoi opinionisti ogni giorno. La “contessa del popolo” – così si è descritta – in questi giorni sta lasciando il segno a colpi di parolacce, volgarità ed improbabili aneddoti sul suo passato avventuroso.

Ad esempio, a Domenica Live lo scoop di Barbarella sulla De Blanck è che puzza (sì, questa è stata la notizia shock con tanto di testimoni). E a LIVE Non è La D’Urso non potevano essere da meno: stando alle testimonianze raccolte dalla redazione, la contessa Patrizia De Blanck non è contessa ma è addirittura nipote del Duce Benito Mussolini…

Patrizia De Blanck non è contessa? Testimonianza a LIVE Non è La D’Urso

La notizia, se fosse vera, avrebbe davvero dell’incredibile. Stando alle parole di alcuni degli esperti intervistati dagli inviati di LIVE Non è La D’Urso, la contessa Patrizia De Blanck sarebbe una bugiarda patentata; sembra infatti che la donna non abbia mai realmente conseguito il possesso di un titolo nobiliare (né per averlo conseguito da discendenze dirette, né tanto meno avendolo acquistato). A testimoniarlo è Pierfelice Degli Uberti, il massimo esperto di araldica: Patrizia De Blanck non ha genitori o discendenti nobili e nemmeno il suo ex compagno ha avuto titoli (seppur annunciato come baronetto).

È il momento della BUSTA CHOC GOLD La Contessa De Blanck non sarebbe davvero nobile, la rivelazione ora a Live #noneladurso

Patrizia De Blanck nipote di Mussolini? Busta CHOC a LIVE Non è la D’Urso

Ma la vera chicca è un’altra. Sembra che le radici di Patrizia De Blanck siano tutt’altro che nobili. Arrivato in studio, il giornalista Giangavino Sulas ha portato una sua ulteriore testimonianza in cui si svela come la De Blanck sia stata adottata dal figlio di una donna che avrebbe “impalmato” nientepopodimeno che Benito Mussolini, il Duce.

La notizia sarebbe confermata da alcune ricerche ma addirittura da una intervista rilasciata anni fa al Settimanale OGGI dove è la stessa (non) contessa a rivelare il tutto al suo intervistatore.

Tutte queste nuove informazioni verranno riportare a Patrizia De Blanck, che fin dai primi giorni nella casa del GF VIP sta sciorinato ai “vipponi” il suo parentame nobiliare?