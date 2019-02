Catania, uccide il padre e nasconde il corpo tra i rifiuti: arrestato 36enne

Un 36enne uccide il padre picchiandolo a sangue e poi nasconde il corpo tra i rifiuti. E’ questo quanto accaduto a Catania. La vittima è Gaetano Italia, 81 anni, mentre l’assassino è suo figlio Alberto, 36 anni. A causare la furiosa lite sarebbero stati motivi di tipo economico. Al culmine del litigio, il figlio ha colpito l’anziano padre al volto con pugni, calci e con un corpo contundente, arrivando a fargli perdere la vita. Dopodiché ha provveduto a nascondere il padre in strada, tra i rifiuti.

Alberto Italia, dopo aver ucciso il padre picchiandolo senza pietà, ha avvolto il corpo dell’anziano signore in alcune coperte. Dunque lo ha gettato in strada nascondendolo in un mobiletto che era stato lasciato tra i rifiuti. Alcuni passanti però hanno notato che c’era qualcosa che non andava. Hanno infatti visto il cadavere dagli sportelli del mobile che si erano aperti.

Una scena macabra, che ha portato le persone presenti a lanciare l’allarme contattando le forze dell’ordine.

Dunque la polizia è intervenuta riuscendo a mettere in manette il 36enne che stava tentando di scappare. L’uomo è stato interrogato alla presenza del suo avvocato di fiducia.

Nel corso dell’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto emerso in queste prime ore di indagini, aveva il divieto di avvicinarsi alla famiglia emesso dal gip a seguito di richiesta della procura. Le accuse che pendono sul 36enne sono di occultamento di cadavere e omicidio.

