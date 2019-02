Vercelli, dà fuoco alla ex fidanzata nel parcheggio del centro commerciale: grave la donna

Un uomo dà fuoco alla ex fidanzata nel parcheggio del centro commerciale. E’ questo quanto accaduto questa mattina, intorno alle ore 10, nel parcheggio del Carrefour di Vercelli che si trova sulla tangenziale ovest della città. La donna, una 50enne, si trovava nella sua auto. Il suo ex fidanzato l’ha prima speronata con l’auto per poi dare fuoco alla vettura in cui si trovava la donna. Ora versa in gravi condizioni.

Secondo quanto si apprende in questi momenti che seguono l’accaduto, i due avevano litigato violentemente. Prima l’uomo aveva speronato l’auto della ex fidanzata, per poi dare fuoco alla vettura nel parcheggio del centro commerciale di Vercelli. La donna si trovava nell’abitacolo, forse per difendersi dal suo aguzzino. Erano le ore 10 di questa mattina e subito dopo la 50enne è stata soccorsa dai sanitari del 118.

E’ stata portata presso l’ospedale di Vercelli per poi essere trasferita al Cto di Torino.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i vigili del fuoco di Vercelli. Stanno operando in questi momenti per mettere in sicurezza la zona.

L’uomo si è costituito dai carabinieri, che ora stanno procedendo con i dovuti accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso, non si era rassegnato alla fine della relazione con la sua ex. La frustrazione è culminata nel terribile gesto di questa mattina.

La ex fidanzata aveva già denunciato l’uomo per minacce. Infatti lui non si era rassegnato alla fine della loro relazione, nonostante fosse passato diverso tempo.

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza sulle donne. Anche questa volta, come in molte altre situazioni, la ex fidanzata aveva denunciato l’uomo che la tormentava, non rassegnandosi a non averla più con sé. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.