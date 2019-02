Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola, parla la mamma

La mamma del bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola martedì mattina parla dell’accaduto e della paura che hanno provato scoprendo che il figlio non era a scuola. La mamma del piccolo si chiama Arbreshe ed ha 26 anni, il papà è Dul Berisha, 32 anni, muratore. Sono di origini albanesi. Il fatto è accaduto nella provincia di Arezzo, a San Giovanni Valdarno. Il bimbo è rimasto per circa 6 ore sul pulmino che avrebbe dovuto accompagnarlo a scuola. Una volta scesi dallo scuolabus gli altri bambini, nessuno si è accorto che il piccolo era rimasto seduto. L’autista ha dunque parcheggiato il mezzo come sempre. A scoprire l’accaduto è stata la famiglia del bambino verso le ore 13.40, quando non hanno visto arrivare il pulmino che avrebbe dovuto riportare a casa il piccolo.

BIMBO DI 3 ANNI DIMENTICATO SUL PULMINO DELLA SCUOLA, IL RACCONTO DELLA MADRE: “HO AVUTO PAURA DI NON RIVEDERLO PIU'”

Il bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola è stato ritrovato impaurito, con la cintura di sicurezza ancora allacciata, e in lacrime. Chissà cosa deve aver provato in quelle ore, tutto solo e abbandonato a se stesso.

La mamma ha raccontato di aver portato il bimbo allo scuolabus alle 8.20.

La scuola materna del quartiere è al momento chiusa per ristrutturazione e dunque la classe del piccolo è ospitata dall’asilo Rosai Caiani. Il bambino è dunque salito sul mezzo con la responsabile che lo ha portato al posto. La mamma è tornata alla fermata dello scuolabus alle ore 13.40, quando sarebbe dovuto rientrare a casa.

Ma il pulmino della scuola non è passato e dunque ha telefonato alla scuola, dove non ha risposto nessuno. La mamma del piccolo si è recata lì scoprendo che il bambino non era mai entrato.

Inutile dire i brutti pensieri che sono passati per la testa a questa mamma. Lei stessa racconta: “La paura più grande è che l’avessero rapito, avevo paura che non l’avrei più rivisto“. Dunque ha detto che il bimbo era salito sul pulmino e a questo punto la custode ha contattato la compagnia dei trasporti. Per fortuna il bimbo si trovava ancora sullo scuolabus, parcheggiato nella rimessa. Il piccolo era in lacrime e molto spaventato. E’ stato dunque portato alla scuola dove erano presenti un’ambulanza e i carabinieri.

Il bimbo era in evidente stato di shock tanto da non parlare e da non voler nemmeno abbracciare la mamma. “Tremava per il freddo, la tutina era completamente bagnata“, ha detto la mamma, “si era fatto la pipì addosso e gli occhi erano gonfi e rossi per le lacrime“.

Il figlio è stato portato in pronto soccorso e visitato. La pressione era alta ma per fortuna non c’erano altri problemi. Dovrà comunque essere sottoposto ad una visita neuropsichiatrica.

La mamma del bimbo di 3 anni dimenticato sul bus è davvero dura e si scaglia contro chi avrebbe dovuto prendersi cura del suo bambino. “Poteva succedere una tragedia. Com’è stato possibile che i due adulti presenti non si siano accorti di nulla? Un bimbo non è un bagaglio né un pacco!“, ha dichiarato.