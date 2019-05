Pescara, incendio clinica privata: morti due pazienti trovati carbonizzati

E’ terribile quanto accaduto in provincia di Pescara, dove è divampato un incendio in una clinica privata e sono morti due pazienti trovati carbonizzati. Il complesso sanitario interessato dalle fiamme è Villa Serena, che si trova precisamente a Città Sant’Angelo. A perdere la vita sono due pazienti psichiatrici. Per spegnere l’incendio, sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre i sanitari del 118 hanno provveduto a soccorrere le persone.

Pescara, incendio in una clinica privata: due pazienti sono morti e uno è stato salvato

Il rogo che ha interessato Villa Serena, una clinica privata della provincia di Pescara, ha visto impegnato anche il personale del posto al fine di trarre in salvo i pazienti. Nella stessa stanza delle vittime era presente una terza persona, che è stata portata fuori proprio dal personale della clinica. I due pazienti morti carbonizzati sono un 63enne e un 51enne. Tra le altre persone presenti sul posto, per fortuna non ci sono dei feriti. Sono state evacuate 70 persone inizialmente.

Incendio Villa Serena, non ci sono problemi di agibilità nell’edificio: i pazienti tornano nelle stanze

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero dei problemi relativi all’agibilità della clinica in questione. Dunque i pazienti che avevano lasciato le stanze stanno tornando al loro posto. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri appartenenti alla Compagnia di Montesilvano così come il sindaco di Città Sant’Angelo, Gabriele Florindi. In queste ore verrà chiarito quanto accaduto all’interno della clinica privata e cosa abbia fatto scaturire l’incendio in cui due pazienti sono morti.

Il ministro della Salute Giulia Grillo interviene sull’incendio: “verrà fatta chiarezza”

A parlare dell’incendio che ha portato alla morte di due pazienti, all’interno della clinica privata psichiatrica Villa Serena, è stata anche Giulia Grillo, ministro della Salute. Con un tweet ha dichiarato: “Due persone sono morte nell’incendio sviluppatosi nel complesso sanitario Villa Serena a Città Sant’Angelo (PE). Faremo chiarezza per capire come sia stato possibile”. Ha poi fatto sapere di essere vicina ai familiari delle vittime del rogo e agli altri pazienti della struttura. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, comprendendo come un incendio possa essersi sviluppato nella clinica.

