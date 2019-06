Storie Italiane chiude salutando Maria Antonietta ancora in ospedale dopo esser stata bruciata dall’ex

Maria Antonietta è una grande lottatrice. Lo ha dimostrato negli ultimi tre mesi, dalla stanza di ospedale dove è stata ricoverata per essere operata e seguita dai medici di Bari che si sono presi cura di lei. La donna non si è mai arresa e, non appena è stato possibile, ha accettato di parlare in tv di quello che le era successo. Il suo ex le ha dato fuoco, in una mattina di follia a Reggio Calabria. Lei però ha lottato e continua a farlo, per amor suo e per amore dei suoi figli che meritano di avere al loro fianco la mamma. Anche nella puntata di Storie Italiane di oggi, Maria Antonietta ha lanciato un altro grande esempio. Continua la sua battaglia: sono passati più di tre mesi da quel giorno. Eleonora Daniele e la squadra di Storie Italiane sono state sempre vicine alla donna e oggi, nell’ultima puntata della stagione, la salutano con la speranza che poi a settembre, stia meglio e possa magari anche arrivare in studio a Roma.

MARIA ANTONIETTA A STORIE ITALIANE: ADESSO VUOLE GIUSTIZIA

I medici hanno annunciato che Antonietta è finalmente fuori pericolo ma è ancora presto per pensare a quando potrà tornare a casa. Lei però è fiduciosa e positiva.

“ Sono piena di speranze. Non è stato un percorso facile, è stata dura, ma ce la sto mettendo tutta grazie ai dottori, alla mia fisioterapista che ogni giorno ha tanta pazienza, e spero solo di potercela fare e di avere giustizia perché ho tanti perché che mi devono spiegare” ha detto nella puntata del 14 giugno 2019 di Storie Italiane. Oggi il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di vedere anche una parte del volto di Maria Antonietta, che è stata miracolosamente salvata dai medici dell’ospedale di Bari dove è stata trasportata d’urgenza da Reggio Calabria. I medici sono fiduciosi e pensano che Maria Antonietta possa presto ritrovare la serenità che in ogni caso, nonostante il dramma che ha vissuto, non le è mai mancata grazie alla sua bella famiglia. “I miei fratelli e mio padre mi fanno sentire una principessa” ha detto la donna che adesso spera solo di avere giustizia per tutto quello che le è successo.

