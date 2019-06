Concorso navigator: quando usciranno i risultati dopo il test di selezione?

Concorso navigator, quando usciranno i risultati dopo il test di selezione? E’ questo che si chiedono coloro che, in questi giorni, si stanno cimentando nella prova scritta per diventare navigator. Questa nuova figura professionale, introdotta grazie al reddito di cittadinanza, entrerà in scena nei prossimi mesi per seguire i beneficiari del sussidio nella ricerca attiva di un lavoro. Andranno quindi ad implementare il personale presente nei Centri per l’impiego. Si tratta di un’ottima opportunità per i giovani che possono intraprendere questa carriera. Scopriamo quindi quando usciranno i risultati del test scritto effettuato per il concorso per diventare navigator.

CONCORSO NAVIGATOR, ECCO QUANDO ESCONO I RISULTATI DEL TEST DI SELEZIONE

I risultati della prova scritta verranno pubblicati tra una settimana circa. Dunque, coloro che stanno svolgendo il test in questi giorni, non dovranno attendere molto per sapere quali sono i risultati. Nei prossimi giorni verrà stilata la graduatoria provinciale sulla base del punteggio ottenuto nel corso della prova scritta.

Il concorso sta avendo luogo in questi giorni, dal 18 giugno e andrà avanti fino a domani, 20 giugno. Si sta procedendo alla selezione del personale che dovrà dare supporto tecnico ai Centri per l’impiego nelle operazioni di ricerca di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza. A prendere parte al concorso per navigator sono circa 54mila aspiranti, che stanno procedendo al test presso la Fiera di Roma. Bisogna rispondere a 100 quesiti su diverse materie disciplinari. Ci sono dunque domande psicoattitudinali, di cultura generale, di logica, informatica, reddito di cittadinanza, modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro, sistema di istruzione e formazione, economia aziendale, diritto del lavoro. Si tratta dell’unica prova prevista per diventare navigator. Per ogni risposta corretta data, viene attribuito un punto. Ogni errore comporta la decurtazione di 0,4 punti. Per le risposte non date non ci sono penalizzazioni.

Per conoscere i risultati del concorso per diventare navigator, bisogna attendere il termine di tutte le sessioni del test. Ne sono previste sei, due al giorno per tre giorni. Entro il settimo giorno dalla conclusione dell’ultima sessione, verranno pubblicate le graduatorie provinciali con i punteggi e con l’indicazione degli idonei e dei vincitori. Per essere idonei bisogna ottenere 60/100. I vincitori del concorso sono i primi nella graduatoria della provincia in cui concorrono. Se si ottiene lo stesso punteggio nella prova scritta, ad avere la precedenza sono i candidati con il voto di laurea più alto. Nel caso in cui ci fosse parità anche in quello, si considererà l’età anagrafica a vantaggio del candidato più giovane. Le graduatorie verranno pubblicato sul sito internet dedicato al concorso per navigator ma anche sul sito Anpal e su quello del Ministero del Lavoro.