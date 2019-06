Concorso Navigator, pubblicate le date e la lista degli ammessi: come prepararsi al test

Concorso Navigator, sono state pubblicate le date e la lista degli ammessi al concorso: come prepararsi al test? Le liste provinciali degli ammessi al concorso per Navigator sono ormai state rese note. Ma dove avrà luogo la prova? E su quali argomenti verterà? I test si svolgeranno nella Capitale, presso la Fiera di Roma. Le date in cui avrà luogo il concorso vanno dal 18 al 20 del mese di giugno, in sessioni distinte. Attualmente i candidati per ottenere il posto di Navigator sono circa 78.800, per 3mila posti messi a disposizione dall’Anpal. Attraverso una prima scrematura, i candidati che sosterranno i test sono diventati 54mila. La prova scritta contribuirà a selezionare coloro che possono andare avanti nel processo. Le convocazioni di chi deve sostenere il test inizieranno a partire dalla lettera C.

CONCORSO NAVIGATOR REDDITO DI CITTADINANZA: COME FARE PER SUPERARE IL TEST

Coloro che tra il 18 e il 20 giugno dovranno sostenere la prova scritta, si chiedono come fare per superare il test e andare avanti nel processo di selezione. Si tratta infatti di un’ottima opportunità lavorativa nata grazie al reddito di cittadinanza. Il giorno del test bisognerà presentarsi all’orario previsto con un documento di identità valido e con la copia firmata della domanda di partecipazione, nella quale è presente anche il codice identificativo. Ovviamente non sarà possibile utilizzare smartphone, tablet e qualsiasi altro supporto elettronico in grado di registrare e trasmettere dati. Stesso discorso vale per il materiale cartaceo. I candidati non possono comunicare tra di loro. In caso di mancata osservanza delle indicazioni esposte, i candidati verranno esclusi dalla prova.

CONCORSO NAVIGATOR REDDITO DI CITTADINANZA: COSA STUDIARE E COME SI COMPONE IL TEST

La prima prova del concorso verterà su diverse domande: cultura generale ; psicoattitudinali; informatica; logica; reddito di cittadinanza; modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro; regolamentazione del mercato del lavoro; disciplina dei contratti di lavoro; sistema di istruzione e formazione; economia aziendale. Per ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre ogni risposta sbagliata prevede la sottrazione di 0,4 punti. Per ogni risposta non data, il punteggio è pari a 0. Il tempo per completare il test è di 100 minuti. La base minima per entrare a far parte delle graduatorie su base provinciale, è di 60/100. Per prepararsi al concorso per Navigator si può utilizzare ad esempio il Kit del concorso Anpal 2019. Con questo è possibile prepararsi alle domande specifiche su materie professionali, sia ai quesiti relativi a informatica, logica, cultura generale e domande psicoattitudinali.