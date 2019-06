Corpi carbonizzati a Torvaianica: è stato Domenico a uccidere Maria Corazza?

Sembrerebbe essere arrivata una svolta in quello che è stato il primo giallo dell’estate, purtroppo. Un caso di cronaca che arriva da una nota località balneare laziale, Torvaianica. I corpi di un uomo e di una donna sono stati ritrovato in una macchina, dopo una forte esplosione, entrambi carbonizzati. L’identificazione ha rivelato le identità delle due persone morte bruciate nel rogo della macchina e, nelle ultime ore, potrebbe esser anche arrivata la risoluzione del caso. I corpi ritrovati in macchina sono quelli di Maria Corazza e di Domenico Raco. I due erano amici, pare che tra di loro non ci fosse nessuna relazione, almeno a giudicare da quelle che sono state le testimonianze degli amici dei due. All’inizio di questa vicenda si sono fatte tutte le ipotesi possibili del caso: omicidio suicidio, un delitto compiuto da una terza persona per motivi passionali, la possibilità di una vendetta mafiosa. Ma questa mattina, grazie all’analisi dei filmati delle telecamere, sarebbe arrivata una risposta. Pare che una delle telecamere di una pompa di benzina abbia ripreso Domenico Raco mentre acquistava una tanica di benzina, sarebbe la stessa usata per dare fuoco alla macchina e per uccidere Maria.

IL GIALLO DI TORVAIANICA: SAREBBE STATO DOMENICO A UCCIDERE MARIA, ECCO LE ULTIME NOTIZIE

I risultati dell’autopsia sui due cadaveri daranno maggiori risposte ma oggi, si protende verso la pista dell’omicidio suicidio. Chiaramente si dovrà capire quali sono stati i motivi che hanno spinto Domenico a uccidere Maria e poi a togliersi la vita.

Sul profilo Facebook di Domenico, qualche giorno prima della sua morte, era apparsa una immagine molto singolare che lascia pensare al fatto che l’uomo avesse premeditato questo omicidio e anche la sua morte. Forse per un rifiuto d’amore? Forse per una relazione interrotta? Oltre agli esami autoptici saranno fondamentali anche le analisi sui social network che potrebbero permettere di capire se tra i due ci siano stati degli attriti nell’ultimo periodo, ma ci vorrà del tempo.

In un primo momento era stato ascoltato anche il compagno di Maria, con il quale la donna stava da 15 anni, padre di una ragazza di 14 anni che proprio la mattina dell’omicidio di Maria era stata accompagnata dalla mamma a scuola. Poi l’incontro con Domenico: lui e Maria erano amici, forse lui avrebbe voluto altro? Il compagno della Corazza era invece risultato estraneo ai fatti.

Un giallo che ancora non è stato risolto in toto. Nelle prossime ore forse, si avranno altri dettagli utili a capire perchè Maria ha pagato con la sua vita…