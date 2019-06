Quali sono le lauree che fanno trovare lavoro? Ecco le più richieste dalle aziende

Quali sono le lauree che fanno trovare lavoro? Ce ne sono alcune che sono più richieste dalle aziende di altre. Parliamo sia di livello (laurea triennale, magistrale, master, ecc.) sia di indirizzo. I maturandi, alle prese con gli ultimi giorni di esame, si apprestano a scegliere quale facoltà frequentare. Per loro è dunque importante comprendere cosa accade nel mercato del lavoro. Se è vero che l’indirizzo di studi dovrebbe appassionare, è anche importante capire se dopo rimarrà solo un pezzo di carta oppure se ci siano le possibilità di realizzarsi. Scopriamo quindi quali sono le lauree che fanno trovare lavoro e quali preferiscono le aziende.

QUALI SONO LE LAUREE CHE FANNO TROVARE LAVORO: ECCO LE PIU’ RICHIESTE DALLE AZIENDE

Per comprendere quale sia la scelta giusta da fare, bisogna considerare i dati di AlmaLaurea relativi agli sbocchi sul mercato del lavoro delle lauree conseguite in Italia. Si tratta di elementi importanti per effettuare una scelta e investire sul proprio futuro non solo relativo allo studio, ma anche ad un futuro lavoro. I dati di AlmaLaurea riguardano il profilo e la condizione occupazionale dei laureati.

La prima cosa da sapere è che i laureati lavorano di più rispetto ai diplomati. La percentuale è pari al 78,7% contro il 65,7% di chi ha scelto di non continuare il percorso di studi. Importante è anche il dato relativo ai guadagni: chi ha una laurea guadagna il 38,5% in più rispetto a chi non ce l’ha.

LAUREE CHE FANNO TROVARE LAVORO, ECCO GLI INDIRIZZI CHE GARANTISCONO UN’OCCUPAZIONE

Stando ai dati del consorzio universitario che si trova a Bologna, emerge un chiaro quadro della situazione. Prendendo in considerazione i laureati del 2013, e valutando la loro condizione lavorativa a 5 anni dal conseguimento del titolo, gli indirizzi che garantiscono un’occupazione migliore sono:

ingegneria

economia-statistica

professioni sanitarie

L’occupazione di questi laureati si attesta al di sopra dell’89%. Ma quali sono invece le lauree che rimangono indietro? Al di sotto dell’80% troviamo:

giurisprudenza

lettere e affini

geologia-biologia

psicologia

Al 92,4% si attestano invece i medici, per quel che riguarda invece i laureati magistrali a ciclo unico. Tale percentuale supera di circa il 16% quella dei giuristi. Infine bisogna sapere che le aziende premiano anche coloro che hanno effettuato uno stage riconosciuto dal proprio corso di laurea così come i laureati che hanno effettuato un periodo di studi all’estero. Importanti sono le conoscenze informatiche, che garantiscono un aumento delle possibilità di trovare un’occupazione in Italia.