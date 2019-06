Caldo record al Nord: ecco le città da bollino rosso

Caldo record al Nord: quali sono le città da bollino rosso? In queste ore l’Italia è nella morsa del caldo africano e proprio oggi, 27 giugno 2019, le temperature saranno bollenti un po’ ovunque. In particolare al Nord si registrano delle temperature decisamente anomale per il mese di giugno, che saranno comprese in giornata tra 38 e 41 gradi. Dunque in alcune città mancherà quasi il respiro per il caldo. Il Ministero della Salute ha dunque emesso un bollettino riguardante proprio l’emergenza caldo di oggi, giovedì 27 giugno, e per domani, venerdì 28 giugno. Tra le città italiane più calde ce ne sono molte del Nord Italia. Scopriamo dunque dove farà più caldo.

CALDO RECORD AL NORD, ECCO QUALI SONO LE CITTA’ DA BOLLINO ROSSO

Le temperature di oggi saranno roventi in tutta Italia, come dimostrano le previsioni meteo. Tuttavia in alcune zone il caldo si farà sentire più che in altre. Il mix di alte temperature e umidità può creare un’afa davvero opprimente e difficile da sopportare soprattutto per le categorie più a rischio. Scopriamo quindi cosa succederà in queste ore e quali sono le città da bollino rosso.

Il bollettino del Ministero della Salute mette in guardia circa le temperature e il caldo in determinate città, 16 in tutta Italia. Come sappiamo però è al Nord che si registra un record in queste ore, con temperature davvero elevate rispetto alle medie stagionali. Il bollino rosso per alcune città, dovuto all’ondata di calore, indica il livello massimo di rischio per la popolazione. Le città più calde al Nord saranno dunque Bolzano, con ben 41 gradi, Brescia, con 35 gradi, per la giornata di oggi, 27 giugno. Invece domani ci saranno anche Milano, Torino, Venezia e Verona. In tutto il Nord le temperature possono arrivare fino a 41 gradi, come a Torino. A Milano sono previsti invece 39 gradi.

COSA FARE PER FAR FRONTE AL CALDO: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CALDO RECORD AL NORD ITALIA E NON SOLO

Questa pesante ondata di caldo può essere superata con alcuni accorgimenti. Bisogna evitare di esporsi al sole in maniera diretta dalle ore 11 alle ore 18. In queste ore bisognerebbe evitare di svolgere attività fisica interna all’aperto. Bisogna bere molto e idratarsi. Altro accorgimento importante è quello di mangiare in modo leggero. Il condizionatore può essere usato in maniera corretta, senza esagerare con l’abbassamento delle temperature. Molto utile è la funzione di deumidificazione. Insomma, il caldo record al Nord e non solo potrà essere superato nel giro di pochi giorni.