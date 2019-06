Previsioni meteo: ondata di caldo in arrivo in Italia, ecco quando e dove

Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo in Italia con temperature davvero elevate. Stando alle previsioni di 3B Meteo, l’ondata di calore andrà peggiorando nel corso di questa settimana raggiungendo temperature molto alte. Già da oggi le temperature iniziano pian piano a salire, con l’ondata di caldo africano che si impossessa della Penisola. Nel giro di qualche giorno raggiungerà il suo picco. Dunque gli italiani assisteranno ad un forte aumento delle temperature, che arriveranno alla soglia dei 40 gradi tra giovedì e venerdì. Scopriamo quindi cosa succederà nei prossimi giorni secondo le previsioni meteo.

PREVISIONI METEO, FINE DI GIUGNO CARATTERIZZATA DA TEMPERATURE MOLTO ELEVATE: ECCO DOVE ARRIVERÀ L’ONDATA DI CALDO

Nella giornata di domani, martedì 25 giugno 2019, le temperature subiranno un aumento rispetto ad oggi. In particolare i valori saranno più alti al Nordovest, in Sardegna e nelle zone interne di Lazio e Toscana. Le temperature massime dovrebbero essere di 36 gradi. Nelle altre aree della Penisola, invece, il caldo sarà meno intenso e più sopportabile. Tra le città maggiormente colpite dall’ondata di calore, troviamo Sassari, Firenze, Torino, Terni. I valori saranno dunque al di sopra delle medie stagionali al Centro-Nord e nella media nel medio Adriatico e al Sud. Sulle coste i valori delle temperature non saranno elevati ma ci sarà afa.

Cosa succederà invece mercoledì 26 giugno? Le temperature continueranno a salire in questa giornata, raggiungendo i 37-38 gradi nelle aree interne della Toscana, in Val Padana occidentale, nel Lazio e in Umbria. In Sardegna, pur continuando ad essere elevate le temperature, queste scenderanno sensibilmente rispetto a martedì. L’afa continuerà a farsi sentire sulle coste, pur non essendoci valori troppo elevati.

Le previsioni meteo di giovedì ci fanno sapere che l’ondata di caldo africano raggiungerà dei picchi con temperature che arriveranno anche a 40 gradi. Le aree interessate sono ancora il Nord Ovest, l’Umbria, la Toscana e anche alcune zone del Lazio. Il Sud, invece, rimane nelle temperature medie stagionali. Le città più calde in questa giornata sono Alessandria, Vercelli, Torino, Milano, Bolzano, Bologna, Firenze e Terni.

Parliamo ora delle previsioni meteo di venerdì, giornata in cui la situazione sarà analoga a quella di giovedì. Potrebbe però verificarsi un ulteriore aumento delle temperature al Nord Ovest, dove addirittura si potrebbero raggiungere i 42 gradi a Torino, Vercelli, Alessandria, Asti.

Nei giorni successivi le temperature per fortuna calano un po’, rimanendo però comunque al di sopra delle medie stagionali. Al Nord e al Centro le temperature toccheranno infatti i 34-36 gradi in diverse zone. Anche al Sud il caldo si farà sentire con un aumento delle temperature.