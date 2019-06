Previsioni meteo fine giugno, arriva un’ondata di caldo con temperature roventi

Previsioni meteo fine giugno: è in arrivo un’ondata di caldo sull’Italia con temperature roventi. Questo è quanto emerge dalle tendenze meteo, che potrebbero cambiare sensibilmente. Pare che la fine di questo mese potrebbe essere caratterizzata da un’ondata di caldo africano. La speranza è che, mancando ancora alcuni giorni, la tendenza cambi. Sta di fatto che, già nel corso di questa settimana, le temperature inizieranno a salire dopo giovedì, soprattutto sulle Isole maggiori e al Centro Sud. Le prime previsioni della prossima settimana fanno invece sapere che le temperature potrebbero diventare davvero roventi nel corso dell’ultima settimana del mese. Una situazione preoccupante, e addirittura si parla di un caldo storico e del tutto anomalo. Vediamo quindi quali sono le previsioni meteo da qui alla fine del mese di giugno 2019.

PREVISIONI METEO FINE GIUGNO, ECCO LE TENDENZE DI QUESTE SETTIMANE

Secondo le previsioni di ilMeteo.it, l’Anticiclone Nordafricano è stato afiancato da quello delle Azzorre. Dunque da domenica scorsa si registrano temperature calde ma non bollenti, nella norma. Nel corso di questa settimana l’anticiclone delle Azzorre continuerà a prevalere fino alla giornata di giovedì. Dopodiché tornerà il caldo africano che potrebbe peggiorare ancora nella settimana successiva e conclusiva del mese di giugno.

Le giornate di oggi, 18 giugno, e quelle del 19 e del 20, saranno abbastanza tranquille su tutta la Penisola. Possono esserci dei temporali pomeridiani sui rilievi alpini e su alcuni tratti della dorsale appenninica centrale. Non sono inoltre esclusi acquazzoni anche sui rilievi meridionali. Dal 21 giugno però si cambia registro. Infatti torna, in maniera graduale, l’Anticiclone Africano sull’Italia. Questo porterà il caldo torrido sul Paese. Le temperature si alzeranno in un primo momento su Sicilia, Sardegna e Centro Sud, nel weekend di sabato e domenica. Proprio a partire dal 23 il caldo bollente caratterizzerà anche il resto del Paese.

PREVISIONI METEO ULTIMA SETTIMANA DI GIUGNO: ARRIVA UN CALDO ROVENTE SU TUTTA L’ITALIA?

Dunque quali sono le previsioni meteo per la fine di giugno? Come vi abbiamo detto, quello di cui disponiamo ad oggi sono solo delle “tendenze” che potrebbero variare visto che manca ancora qualche giorno. Sta di fatto che da ilMeteo.it fanno sapere che l’aumento delle temperature dei prossimi giorni potrebbe essere solo un preludio delle temperature roventi della prossima settimana. Dunque il mese in corso potrebbe concludersi con un’altra risalita dell’Anticiclone Africano, con un’ondata di caldo molto forte sull’Italia.

La speranza è che le previsioni meteo cambino. Le temperature di cui si parla infatti superano i 40 gradi in molte zone d’Italia, con tutte le conseguenze del caso. Nonostante le attese degli italiani sul sole e sulle temperature calde, che hanno faticato ad arrivare in questi mesi, una situazione del genere potrebbe essere critica per molti, soprattutto bambini e anziani.