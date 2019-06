Previsioni meteo giugno 2019: che tempo farà in questo mese?

Come sono le previsioni meteo di giugno 2019? Che tempo farà in questo mese? Possiamo scoprire quale sarà la tendenza delle prossime settimane grazie alle previsioni meteo di Giuliacci. Sul suo sito, dedicato proprio al meteo, fa una panoramica completa del mese di giugno 2019 settimana per settimana. Ci saranno delle ondate di caldo questa settimana ma non mancheranno anche delle correnti fresche in quelle successive. Ecco dunque quali sono le previsioni meteo dettagliate per questo mese.

PREVISIONI METEO GIUGNO 2019: LA SETTIMANA DAL 10 AL 16

Per quanto riguarda questa settimana appena iniziata, che va dal 10 al 16, è prevista una vera e propria ondata di caldo su tutta l’Italia. Nella giornata dell’11 però il tempo sarà un po’ più fresco al Nord-Ovest, grazie all’arrivo di correnti atlantiche. Il giorno 12, al Centro-Nord, il caldo passa da forte a moderato mentre al Sud le temperature continuano ad essere elevate. Una seconda ondata di calore arriva dal 14 al 16 di questa settimana, con picchi alti nelle regioni tirreniche, in emilia, al Sud e sulle Isole maggiori. Le temperature, in queste zone, saranno comprese tra 30 e 33 gradi e in alcuni casi toccheranno anche i 34-36 gradi soprattutto nelle aree interne. Al Nord-Ovest non si supereranno i 32 gradi. Le coste del medio Adriatico, in Molise e Abruzzo, registreranno temperature al di sotto dei 30 gradi. Invece su Lombardia, Levante Ligure, Valle D’Aosta e Piemonte, tra il 10 e il 12 giugno 2019 di questo mese ci saranno delle correnti atlantiche fresche che porteranno a temporali pomeridiani.

PREVISIONI METEO GIUGNO 2019, LA SETTIMANA DAL 17 AL 23

La settimana tra il 17 e il 23 giugno 2019, sull’Italia saranno presenti delle correnti fresche che faranno allontanare l’anticiclone Nord Africano. Quest’ultimo, stando alle previsioni meteo, farà solo delle brevi incursioni fino alla fine del mese, soprattutto nel Sud della Penisola. Intanto le correnti atlantiche porteranno a temporali e rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane, in Emilia Romagna, nel Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni tirreniche. Le temperature massime non saranno eccessive e saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi.

PREVISIONI METEO GIUGNO 2019, LA SETTIMANA DAL 24 AL 30 GIUGNO

Nell’ultima settimana di questo mese, ci saranno correnti atlantiche sul Nord Italia e in parte anche sulle regioni del Centro. Le Isole maggiori saranno interessate in maniera marginale dall’anticiclone africano. Su tutto il Nord Italia ci saranno dei temporali nelle ore del pomeriggio. Sul resto del Paese, invece, ci sarà bel tempo. Le temperature raggiungeranno 28-32 gradi in via generale. Nelle aree interne invece, si possono toccare anche i 34 gradi.