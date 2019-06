Ciao Darwin, concorrente paralizzato dopo l’incidente: ha una grave infezione

Ciao Darwin, il concorrente paralizzato dopo l’incidente in trasmissione versa in gravi condizioni anche a causa di un’infezione. Si tratta di Gabriele Marchetti, 54 anni, che nel corso del gioco Genodrome è caduto dai rulli. A quanto pare il quadro clinico dell’uomo sarebbe molto grave. Il concorrente vittima di un incidente a Ciao Darwin è paralizzato dalle spalle in giù e la fisioterapia non starebbe portando ai risultati sperati. Oltre a questo sarebbe subentrata un’infezione a causa di una piaga da decubito.

CIAO DARWIN: LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONCORRENTE RIMASTO FERITO NELL’INCIDENTE SONO GRAVI

Sarebbero dunque abbastanza serie le condizioni di salute del 54enne vittima di questo incidente avvenuto a Ciao Darwin. L’uomo, paralizzato dalle spalle in giù, deve far fronte anche ad un’infezione. Per farlo dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Gabriele Marchetti è ricoverato presso la Clinica Santa Lucia. A seguito dell’incidente ha riportato la rottura di 4 vertebre. A circa due mesi dall’accaduto riesce a muovere solamente le dita di un piede, quello sinistro, e a ruotare l’avambraccio destro.

L’infezione è dunque una complicazione in più in un quadro clinico già difficile. L’infezione subentrata sarebbe dovuta ad una piaga da decubito, e va curata in maniera adeguata per scongiurare il peggio. Per farlo i medici toglieranno all’uomo un pezzo di tessuto da una gamba, al fine di applicarlo nell’area della schiena in cui si è formata la piaga. La speranza è che, in questo modo, si riesca a bloccare l’infezione. Quest’ultima, secondo fonti di Fanpage, provocherebbe febbre continua a Gabriele Marchetti e avrebbe comportato anche il suo trasferimento in un altro reparto.

L’INTERESSE DI PAOLO BONOLIS E LE INDAGINI SULL’INCIDENTE AVVENUTO A CIAO DARWIN: MARCHETTI RICEVERA’ UN RIMBORSO PER QUANTO ACCADUTO IN TRASMISSIONE?

Ad interessarsi alle condizioni di salute del concorrente di Ciao Darwin, che non solo è rimasto paralizzato ma lotta anche contro un’infezione, è Paolo Bonolis, conduttore del programma. Insieme alla moglie Sonia Bruganelli, si recherebbe spesso in ospedale. Proprio grazie a lui Marchetti sarebbe stato trasferito presso la Clinica Santa Lucia.

Dal punto di vista legale, procede la vicenda relativa all’incidente avvenuto a Ciao Darwin. La magistratura continua a lavorare per comprendere le responsabilità dei fatti. Sicuramente il 54enne otterrà un risarcimento anche cospicuo ma purtroppo ad oggi le sue condizioni di salute sono preoccupanti e il denaro non è che una magra consolazione. Persone a lui vicine raccontano di come abbia perso la sua vitalità.

