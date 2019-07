Addio ad Andrea Camilleri: i messaggi commossi per lo scrittore

Questa mattina è stata annunciata la morte di Andrea Camilleri e tanti sono già i messaggi commossi per lo scrittore da parte di personaggi famosi. Il “padre” di Montalbano si è fatto conoscere e amare per le sue idee nella sua lunga vita, fatta di tantissimi successi. Dunque l’Italia perde una parte di se stessa e in tanti hanno deciso di rendere omaggio ad Andrea Camilleri. Scopriamo chi sono i personaggi che, con un tweet, stanno ricordando lo scrittore.

ADDIO AD ANDREA CAMILLERI, I MESSAGGI COMMOSSI PER LO SCRITTORE DA PARTE DI PERSONAGGI FAMOSI

Sul web sono in molti che stanno rendendo omaggio ad Andrea Camilleri, deceduto dopo una vita fatta di successi. Lo scrittore da qualche settimana, a seguito di un malore, era ricoverato a Roma e purtroppo non ce l’ha fatta a superare anche questa battaglia che la vita gli ha messo di fronte.

Tra i personaggi che lo ricordano troviamo Fabio Fazio, che con un tweet scrive: “Con infinita tristezza scrivo queste parole per ricordare Andrea #Camilleri“. Bellissime sono le parole del conduttore Rai, che lo definisce “un uomo gentile, coraggioso e generoso“, ma anche “un intellettuale col cuore” e “una persona limpida la cui onestà ci ha fatto da guida e ci ha consolato“. Anche la conduttrice Simona Ventura ricorda Camilleri con affetto, scrivendo su Twitter: “Addio #AndreaCamilleri, patrimonio culturale del nostro tempo“.

Non mancano messaggi di addio anche dal mondo della politica. Il vicepremier Luigi Di Maio ha twittato le seguenti parole, accompagnate da una foto di Camilleri: “Una triste notizia per la Sicilia, che perde un suo figlio, e per l’Italia, che vede andarsene un suo magnifico maestro di vita. Addio Andrea Camilleri, ci mancherai“. Non manca l’intervento del vicepremier Matteo Salvini, che scrive: “Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia“. Laura Boldrini invece scrive per Andrea Camilleri le seguenti parole: “Un grande scrittore, un uomo che ha sempre perseguito i principi della nostra Costituzione, una persona autentica“. Aggiunge poi che “con la sua scomparsa perdiamo tutti qualcosa“.

Anche dall’account ufficiale della trasmissione Che Tempo che fa salutano Andrea Camilleri con un bel messaggio che riporta una sua citazione: “Stiamo perdendo il valore della parola“. Dunque scrivono: “Per noi è sempre stato un onore avere avuto come ospite Andrea #Camilleri, ascoltando la saggezza di ogni sua parola“. La sua scomparsa non può che essere celebrata condividendo i suoi interventi nel programma.

