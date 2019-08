Inizia l’ultimo saluto a Nadia Toffa: la sua mamma alla camera ardente e l’addio della sua città

E’ il giorno del lutto e dell’ultimo saluto a Nadia Toffa. E’ stata aperta pochi minuti fa a Brescia la camera ardente che ospiterà il feretro. Saranno tre giorni di lunghe file per dire addio a Nadia. I funerali di Nadia Toffa saranno celebrati il 16 agosto alle 10 circa sempre a Brescia da padre Maurizio Patriciello. Ma chi vorrà dare il suo ultimo saluto a Nadia potrà farlo da oggi. La mamma della conduttrice è arrivata pochissimi minuti fa presso il teatro dove è stata sistemata la camera ardente. Visibilmente commossa, la donna ha raggiunto il luogo in cui potrà stare ancora per altro tempo con la sua adorata Nadia. La Toffa nell’ultimo anno non ha mai smesso di ringraziare sua madre, punto di riferimento fondamentale insieme alle altre persone della sua famiglia. Era lei che prendeva le medicine e le ricordava gli orari, era lei che le preparava cose buone da mangiare. E Nadia in una delle sue ultime interviste ha fatto capire che la sua preoccupazione più grande sarebbe stata quella di lasciare sola sua madre. Nessun figlio dovrebbe morire prima dei suoi genitori perchè una madre non dovrebbe restare da sola. Purtroppo la mamma di Nadia si dovrà fare forza e cercare di andare avanti con questo grandissimo dolore nel cuore.

APERTA LA CAMERA ARDENTE PER DIRE ADDIO A NADIA TOFFA A BRESCIA

Dalle 12 è aperta al teatro Santa Chiara di Brescia la camera ardente di Nadia Toffa, centinaia di persone si sono messe in coda per salutarla. I funerali saranno celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città.

Anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, sui social, ha salutato la conduttrice: “Nadia Toffa ha lasciato questa terra, proteggerà la sua famiglia, i suoi cari, i suoi amici e la sua città, a cui ha voluto bene, dall’Alto…”.

