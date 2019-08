Nadia Toffa ha voluto padre Maurizio Patriciello per il suo funerale

A dare l’annuncio della data del funerale di Nadia Toffa sui social è stato Padre Maurizio Patriciello, conosciuto in tutta Italia per la sua battaglia nella Terra dei fuochi. E’ stato Padre Maurizio a rivelare questo aneddoto che riguarda le ultime volontà di Nadia: la conduttrice ha chiesto proprio a lui di celebrare il suo funerale. Una scelta che dimostra come Nadia Toffa fosse realmente vicina alle storie che raccontava, alle persone di cui parlava nei suoi servizi. Dall’Ilva di Taranto alla lotta nella Terra dei fuochi sempre a contatto con le persone malate. E poi anche lei ha sopportato lo stesso dolore delle persone di cui raccontava le storie. Un destino beffardo quello di Nadia che si è concluso con la sua resa forzata.

Padre Maurizio via social ha salutato per l’ultima volta Nadia e ha anche dato la notizia del suo funerale. “Anche tu, Nadia, sei volata via. Leggera. Trasparente. Vera. Grazie, Nadia Toffa. Riposa in pace. Padre Maurizio” aveva scritto questa mattina presto appena la notizia della morte di Nadia era stata diffusa.

IL DOLORE DI COLLEGHI E AMICI DI NADIA CHE LA SALUTANO PER L’ULTIMA VOLTA

SARA’ PADRE MAURIZIO PATRICIELLO A CELEBRARE IL FUNERALE DI NADIA TOFFA

Ecco le parole del sacerdote sui social:

Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della “Terra dei fuochi”. Padre Maurizio Patriciello.

E prima ancora di questo messaggio, postando una foto in compagnia di Nadia aveva ricordato:

Chi lo avrebbe detto, Nadia? Gaeta, settembre 2014, a presentare i nostri libri. Riposa in pace, Nadia. Grazie per il bene che ci ha sempre voluto. Il Signore ti accolga nel suo regno di luce e di pace. Ti benedico. Padre Maurizio Patriciello.

