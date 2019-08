Nadia Toffa è morta: sui social il grande affetto dei colleghi distrutti dalla notizia

Questa calda giornata di metà agosto arriva con una notizia straziante. Nadia Toffa è morta: la conduttrice de Le Iene lottava da oltre un anno e mezzo con un brutto male. Ha provato in tutti i modi a vincere la sua battaglia e forse lo ha anche fatto visto tutto l’impegno che ci ha messo. L’ultimo mese però deve essere successo qualcosa di brutto che Nadia ha deciso di non raccontare a nessuno. Da oltre un mese infatti la conduttrice de Le Iene non condivideva nulla sui social. A dimostrazione che forse adesso Nadia, aveva solo bisogno dell’affetto della sua famiglia.

Oggi purtroppo la redazione de Le Iene con uno straziante messaggio ha dato l’annuncio della morte di Nadia. Un dolore troppo grande davvero per tutti. E sono tantissimi i messaggi di amore, di stima e di affetto che sono arrivati negli ultimi minuti, dopo l’annuncio di questa notizia, per Nadia.

E dopo il messaggio della redazione de Le Iene, sono arrivati migliaia di tweet, di condivisioni, di pensieri su ogni social. Una parole per Nadia, un dolce messaggio per lei, per la sua famiglia che dovrà fare i conti con questo dolore immenso.

L’ADDIO A NADIA TOFFA: TUTTO L’AFFETTO PER LA CONDUTTRICE DE LE IENE SUI SOCIAL

Sono davvero tantissimi i messaggi arrivati in questa ora dopo l’annuncio della morte di Nadia, tantissime le persone comuni ma soprattutto i colleghi della Toffa che spendono delle bellissime parole per lei. Un ricordo, una foto, una parola.

Struggente il messaggio di Eleonora Daniele

Le bellissime parole di Salvo Sottile

Il dolce messaggio di Silvia Toffanin

Le parole di Antonella Clerici

Che immenso dolore x voi tutti, x la sua famiglia…la vita, a volte, e' proprio ingiusta… — Antonella Clerici (@antoclerici) August 13, 2019

Il grande affetto dei colleghi di Nadia

I primi messaggi di affetto in diretta tv

"Noi di Agorà Estate ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia e ai suoi colleghi. Ciao Nadia"@la_giando #agorarai #NadiaToffa pic.twitter.com/p8zgtdcILu — Agorà Estate (@agorarai) August 13, 2019

Questi sono solo alcuni dei tantissimi messaggi arrivati in questa ora, dopo l’annuncio da parte della redazione de Le Iene della morte di Nadia.

