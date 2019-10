Nadia Toffa, la truffa del finto testamento ai danni di tre parroci: cosa è successo?

Dopo la morte di Nadia Toffa arriva la truffa del finto testamento ai danni di tre parroci. Cosa è accaduto? La morte della giornalista e conduttrice del programma Le Iene ha lasciato un vuoto, eppure c’è chi ha pensato di approfittarne per lucrare. Sono stati due malviventi, che con un finto testamento di Nadia Toffa alla Chiesa hanno cercato di togliere a tre parroci del denaro. E’ accaduto nella provincia di Brescia. Persone senza scrupoli, che non si fanno problemi a usare il nome di una persona deceduta per i loro sporchi affari. Scopriamo cosa è successo.

IL FINTO TESTAMENTO DI NADIA TOFFA AI DANNI DI TRE PARROCI, ECCO COSA E’ ACCADUTO

Il finto testamento è stato utilizzato da due malviventi per raggirare tre parroci nel bresciano. I due non si sono minimamente preoccupati, moralmente, del terribile gesto. Ma forse non hanno nemmeno valutato le possibili conseguenze, trattandosi di una cosa del tutto illegale.





I due dunque sono andati dai parroci dicendo loro che Nadia Toffa li avrebbe incaricati di versare del denaro alla Chiesa come donazione. Oltre alla menzogna, chiedevano ai tre parroci di versare un anticipo pari a 2 o 3 mila euro al fine di pagare le tasse di successione e le spese notarili. I tre parroci non hanno accettato e immediatamente si sono resi conto della truffa, e presi dai sospetti hanno denunciato l’accaduto.

I malviventi non solo stavano cercando di truffare queste persone, ma lo stavano facendo a nome di Nadia Toffa, giornalista che si è sempre mostrata molto attiva nella lotta di reati del genere.

COME AGIVANO I MALVIVENTI CON IL FALSO TESTAMENTO

I due erano andati dai parroci dicendo di essere delegati di due studi notarili molto importanti di Brescia. Anche il nome di questi studi è stato utilizzato in maniera del tutto impropria. Dunque avevano detto che Nadia Toffa aveva lasciato una donazione alla chiesa. Per poterla ricevere, i parroci avrebbero dovuto erogare una cifra di 2 o 3 mila euro per spese accessorie. I carabinieri ora sono alla ricerca dei due truffatori senza scrupoli, attraverso le coordinate bancarie lasciate ai parroci per il bonifico.

LA MORTE DI NADIA TOFFA

La giornalista e conduttrice del programma Le Iene Nadia Toffa, si è spenta lo scorso 13 agosto dopo una lotta contro un tumore molto aggressivo che l’aveva colpita al cervello. Negli ultimi tempi, pur essendo stanca e provata dalle cure, nonché da quel tumore che continuava a tornare, ha lavorato senza mai perdere il sorriso.





Nadia Toffa, la truffa del finto testamento ai danni di tre parroci: cosa è successo? ultima modifica: da