Mamma va via di casa plagiata da santone? La risposta a Pomeriggio 5: “Non voglio stare con mio marito”

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 22 ottobre 2019, si continua a parlare della storia di mamma Rosaria che, a detta delle sue figlie, si sarebbe allontanata da casa perchè plagiata da un santone. Oggi Rosaria ha smentito le parole delle sue figlie: se n’è andata via di casa, come tra l’altro aveva già fatto in un’altra occasione, perchè vuole mettere fine al suo matrimonio. La donna è molto chiara: è andata via di casa, le sue figlie lo sapevano, perchè non vuole più restare con suo marito. “Troppe ne ho passate io” ha detto Rosaria. La donna, rispondendo alle domande della conduttrice, che non riesce a capire come mai però abbia lasciato le sue figlie, rivela che ha chiesto a entrambe di andare a vivere con lei. Le due ragazze però non vogliono lasciare il loro padre e pretendono che lei torni a casa. Questa è ovviamente le parole della donna che dà la sua versione dei fatti.

MAMMA ROSARIA A POMERIGGIO 5: HO LASCIATO LE MIE FIGLIE PER MIO MARITO NON PER IL SANTONE

Barbara d’Urso prova poi a capire se tra Rosaria e il santone ci siano comunque dei contatti. La donna smentisce molte delle cose raccontate da parte delle sue figlie però dice di credere al santone. “Io me ne sono andata per mia spontanea volontà non c’entra niente Ludovico” ha commentato la donna. La conduttrice quindi le ha chiesto dove è andata quando ha lasciato casa sua. “Io sono andata dalle mie amiche, io avevo molte amiche ma mia figlia mi obbligava a non vederle. Mia figlia mi ha anche detto che se uscivo con lei andava a picchiarla” ha detto Rosaria. “Io ho detto che stavo dalle suore si, per non farle innervosire e per non farle arrabbiare ma stavo dalle mie amiche che mi hanno trattato benissimo” ha detto la donna. “Io sono stata a Medjugorje, sono state le mie amiche a regalarmi il viaggio ma non ero con le suore” ha detto Rosaria e infatti la conduttrice legge anche la smentita delle suore che hanno detto di non aver ospitato mai la donna.

La conduttrice però vuole andare oltre e chiede all’avvocato della donna, se sia anche l’avvocato del famoso santone. Lui conferma ma ribadisce che tra le cose non ci sia nessun collegamento. “Rosaria è pronta ad abbracciare le sue figlie grazie a te Santa Barbara laica” ha detto l’avvocato.

Secondo l’avvocato il problema nascerebbe dal fatto che l’uomo non accetta la separazione. Il marito di Rosaria quindi avrebbe insistito per far tornare lei a casa puntando sul rapporto con le figlie. La signora conferma di voler quindi rivedere le sue figlie, lontano da casa perchè non ha intenzione di incontrare quello che sta per diventare il suo ex marito.

Mamma va via di casa plagiata da santone? La risposta a Pomeriggio 5: “Non voglio stare con mio marito” ultima modifica: da