Il disperato appello di due ragazze a Pomeriggio 5: mamma plagiata da un santone va via di casa?

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 17 ottobre 2019, Barbara d’Urso ha dato voce a due ragazze disperate per l’assenza della loro mamma da casa. La donna, a detta delle due giovani figlie, una di 19 e l’altra di 22 anni, se ne sarebbe andata di sua spontanea volontà si, ma sarebbe stata in qualche modo plagiata da un santone. In particolare, l’uomo che dice di avere le stimmate e di piangere sangue ( di cui tra l’altro si era anche parlato nel programma di Canale 5) l’avrebbe convinta a lasciare la sua famiglia. Le ragazze non hanno idea di dove la donna si possa trovare, hanno provato a mettersi in contatto con lei ma non è stato possibile. Ci sarebbero delle foto della donna in visita a Medjugorje, mentre prega la Madonna. Alle figlie avrebbe detto di essere con le suore. Ma perchè se davvero ha deciso di fare un percorso di preghiera, non si mette in ogni caso in contatto con loro, dando altre notizie?

La figlia di 19 anni è disperata: continua a piangere e non riesce a rassegnarsi del fatto che la sua mamma non sia più in casa. Le due ragazze mostrano nostalgiche tutto quello che facevano in casa con la loro mamma, gli oggetti familiari, il pigiama…E poi anche le sue Madonne. La donna era molto devota ed è per questo che le ragazze e il papà continuano a credere che sia stata totalmente plagiata. Sono infatti convinte che questo santone le abbia detto di lasciare tutto per vivere insieme a lui.

Le figlie di Rosaria non hanno prove del fatto che la donna sia andata via con il Santone ma rivelano che l’uomo è andato via dal quartiere negli stessi giorni in cui è scomparsa la mamma.

L’APPELLO DI BARBARA D’URSO A MAMMA ROSARIA: TORNA A CASA

Anche Barbara d’Urso vuole quindi lanciare un appello a Rosaria, la mamma delle due ragazze: “Non posso credere che tu possa restare dove sei vedendo le tue figlie in lacrime“.

Le due ragazze ancora in lacrime sperano che questo appello possa servire a qualcosa e sperano di riabbracciare la loro mamma il prima possibile.

