Previsioni meteo Immacolata 2019: come sarà il tempo?

Quali sono le previsioni meteo Immacolata 2019? Come sarà il tempo? E’ questo che si chiedono gli italiani che vogliono trascorrere questa giornata in compagnia. Infatti, come abbiamo potuto notare, il freddo ha iniziato a farsi sentire in vista dell’arrivo ufficiale della stagione invernale. Facciamo dunque il punto della situazione sulle previsioni meteo Immacolata 2019 partendo da quello che succederà già dalla giornata di oggi.

Previsioni meteo Immacolata 2019 e weekend: tutto quello che succederà da venerdì a domenica

Nella giornata venerdì 6 dicembre 2019, al Nord il sole sarà protagonista. E’ questo quanto emerge dalle previsioni meteo sia de ilMeteo.it che di 3BMeteo.it. Per quanto riguarda il Centro e il Sud, invece, ci saranno delle perturbazioni, soprattutto in Calabria e in Salento. Alcune piogge si possono verificare in Campania e anche in alto Lazio e Toscana.

Per quanto riguarda il meteo del weekend dell’Immacolata, invece, è ilMeteo.it a fornire delle indicazioni su quello che succederà. Infatti a quanto pare l’Italia sarà divisa in due. Le previsioni meteo Immacolata 2019 prospettano un cambiamento di rotta. Al Centro-Sud le temperature saranno più primaverili che invernali, con temperature intorno ai 18 gradi. Il Nord Italia, invece, sarà caratterizzato da un clima decisamente più invernale. Per fortuna non si registrano perturbazioni di rilievo su tutto lo Stivale. Solamente nella giornata di domani, sabato 7 dicembre 2019, potrebbero esserci temporali e rovesci limitati però alla regione Toscana. Le perturbazioni tenderanno a scomparire il giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre 2019.

Quindi le previsioni meteo Immacolata 2019 sembrano essere clementi con gli italiani, che potranno godersi questo primo giorno di festa senza troppi problemi.

Cosa succederà da lunedì 9 dicembre 2019?

Detto questo, bisogna fare un appunto su quello che accadrà in Italia a partire da lunedì prossimo, dopo l’Immacolata. Infatti, stando alle previsioni meteo, la situazione peggiorerà. Sono in arrivo, dal Nord Europa, delle correnti instabili e anche fredde. Al Nord Italia sono previste temperature molto basse, vicine allo zero, e inoltre ci sarà tanta nebbia. La neve arriverà su alto Piemonte e in Valle d’Aosta, interessando le Alpi occidentali. Al Centro e al Sud, invece, sono previste precipitazioni. Le regioni interessate saranno soprattutto Lazio, Toscana, Calabria e Campania. Il meteo sarà stabile per quasi tutta la settimana. Dopo giovedì però è possibile che freddo e neve interessino anche il resto dell’Italia.

Queste sono dunque le previsioni meteo Immacolata 2019 e anche dei giorni che seguono. L’inverno inizia ad ingranare sulla Penisola con freddo e addirittura neve in diverse aree.