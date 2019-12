Previsioni meteo Capodanno 2020: arriva un freddo gelido?

Quali sono le previsioni meteo per il Capodanno 2020? Arriva un freddo gelido sull’Italia? E’ questo che si chiedono tutti gli italiani che si preparano a festeggiare la fine del 2019 e l’inizio del 2020 in grande stile. C’è chi organizza una vacanza, chi decide di stare a casa e chi invece preferisce la piazza. Insomma, le soluzioni per passare il Capodanno non mancano e possono dipendere anche dalle previsioni meteo. Scopriamo perciò cosa succederà per questa fine dell’anno considerando che mancano ancora diversi giorni e che le previsioni potrebbero cambiare.

Previsioni meteo Natale e Santo Stefano: sole su tutta la Penisola

Le previsioni per il Natale sembrano essere clementi, e dunque secondo ilMeteo.it pare che ci sarà alta pressione con buone temperature praticamente su tutta l’Italia. Questo vale anche per la giornata dedicata a Santo Stefano. Perciò le giornate saranno soleggiate e non ci saranno perturbazioni o fenomeni rilevanti su tutta la Penisola.

Previsioni meteo Capodanno 2020: le tendenze

Cosa succede invece nei giorni a seguire? Secondo le previsioni meteo, nei giorni che precedono il Capodanno 2020 l’inverno tornerà a farsi sentire in Italia. Ilmeteo.it prende in considerazione la situazione generale in Europa. La risalita dell’alta pressione fino al Polo Nord può portare all’attivazione di correnti di aria fredda provenienti dalla Siberia. Tutta questa situazione avrà delle conseguenze anche in Italia proprio a Capodanno 2020.

Tuttavia tali previsioni potrebbero ancora cambiare e non tutto è perduto. Infatti manca ancora un po’ di tempo e in questi giorni bisognerà seguire l’andamento per scoprire cosa succederà. Infatti ancora non è del tutto certo il movimento della corrente di aria fredda che dovrebbe discendere. Inoltre bisogna scoprire se ci saranno anche perturbazioni oltre ad aria fredda in Italia e soprattutto dove.

Freddo gelido in diverse aree d’Italia: al Nord temperature sotto lo zero

Stando alle attuali previsioni meteo per il Capodanno 2020, il freddo gelido e il maltempo potrebbero interessare la parte adriatica delle regioni del Centro e del Sud della nostra Penisola. Date le bassissime temperature, non è esclusa la neve anche a basse quote. Le temperature potrebbero scendere anche di molto al di sotto dello zero.

Dunque per il momento sono queste le previsioni meteo per il Capodanno 2020. Mancano però ancora alcuni giorni e come vi abbiamo detto la situazione potrebbe cambiare. Intanto chi vuole passare il Capodanno all’aria aperta, come nelle piazze, deve dunque pensare a coprirsi davvero molto bene. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.