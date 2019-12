Previsioni meteo Natale 2019, come sarà il tempo durante le feste?

Quali sono le previsioni meteo per il Natale 2019? Questa è la domanda per i tanti italiani che stanno organizzando il periodo delle festività natalizie, anche prevedendo delle gite fuori porta. In realtà è ancora un po’ presto per fare previsioni accurate, ma da iLMeteo.it arrivano comunque alcune ipotesi in base alle tendenze di questo periodo. Come abbiamo potuto notare, il mese di novembre è stato ricco di perturbazioni di forte intensità, che hanno provocato danni anche abbastanza evidenti. Le popolazioni delle varie regioni ora si chiedono se le previsioni meteo di Natale 2019 siano un po’ più clementi, con temperature accettabili e senza troppe perturbazioni. Scopriamo perciò quali sono le tendenze per il lungo periodo fino a Natale e addirittura Capodanno.

Previsioni meteo dicembre 2019: come sarà questo mese?

Prima di parlare delle previsioni meteo per il Natale 2019, vediamo quali sono le tendenze per il mese di dicembre. Già da questa settimana si registra un calo delle temperature e anche precipitazioni e temporali sparsi. Questo dipende dall’arrivo, dal Nord Europa, di correnti instabili e fredde. Verso giovedì un ciclone freddo sarà di passaggio portando anche la neve in pianura, con fenomeni di lieve entità.

Cosa succede dopo? Le previsioni, come fanno sapere da iLmeteo.it, diventano meno accurate. In effetti tutto dipenderà da come si muoverà il vortice polare. Fino a Natale è possibile che nuove correnti di aria molto fredda raggiungano il nostro Paese. Ma vediamo cosa potrebbe succedere a Natale.

Previsioni meteo Natale 2019: scontro tra alta pressione e cicloni di origine polare

Stando alle mappe, che segnalano le tendenze, molto probabilmente il Natale sarà caratterizzato dallo scontro tra cicloni di origine polare, che interesseranno in Nord Italia, e alta pressione proveniente invece dal Sud Italia. Non è chiaro cosa succederà ma è possibile che il Paese sia spaccato in due dal punto di vista climatico.

E a Capodanno cosa succederà? L’ultimo giorno del mese di dicembre potrebbe essere caratterizzato da tempo asciutto su tutta la Penisola. Questo per l’azione del campo anticiclonico che potrebbe affermarsi anche sul Mediterraneo. Anche le temperature potrebbero aumentare, attestandosi leggermente al di sopra rispetto alle medie stagionali.

Insomma, queste sono alcune ipotesi sulla base delle tendenze per quel che riguarda le previsioni meteo Natale 2019 e per le festività natalizie. Nelle prossime settimane si potrà avere un quadro più chiaro della situazione e le previsioni meteo saranno sicuramente molto più attendibili. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.