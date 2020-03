Alessandro Mattinzoli assessore lombardo positivo al coronavirus: test per tutta la giunta

Qualche giorno fa le immagini del presidente della regione Lombardia con la mascherina mentre registrava un video hanno fatto il giro del mondo. Forse però il fatto di come la notizia di un possibile contagio nella giunta, fosse da non sottovalutare, non è stata recepita nel modo giusto. Con un governatore in quarantena e assessori e collaboratori positivi al coronavirus, governare una regione in questo momento storico non sarà di certo semplice. E oggi arriva la notizia che forse ci si aspettava: un ricovero in ospedale. Alessandro Mattinzoli è stato ricoverato poche ore fa.

“Il collega assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento per il Covid-19. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”. Lo hanno riferito in una nota il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE LOMBARDIA: POSSIBILI TEST PER TUTTA LA GIUNTA

Dopo la collaboratrice del presidente Fontana, il secondo contagio begli ambienti della giunta è per l’assessore. Il presidente della regione Lombardia vuole rassicurare tutti: al momento Mattinzoli ha la febbre ma sta bene e sta seguendo la terapia del caso.

Per il governatore Fontana, dopo il test del 26 febbraio, arriva anche quello di oggi. Intervistato spiega: “Il test lo dobbiamo fare. Ora sto andando in giunta dove verremo sottoposti al tampone“. Fontana ha anche aggiunto che tutti gli assessori che hanno avuto contatto con il collega Mattinzoli, risultato positivo al virus , faranno il tampone.