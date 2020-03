Coronavirus ultime notizie: i provvedimenti del Governo per la zona rossa e la zona gialla

Italia divisa ormai in piccole parti, a causa del Coronavirus. E’ già “guerra” Nord vs Sud, a causa dell’altissimo numero dei contagiati al Nord, con contrapposizioni di cui certo, al momento, si sarebbe fatto a meno. In Italia neppure in situazioni di emergenza si tende a essere tutti dalla stessa parte, e questo purtroppo, è davvero molto brutto.

Il Governo ha stabilito delle misure molto precise per la zona rossa e la zona gialla delle regioni più colpite dal coronavirus che purtroppo, almeno per ora, non possono ancora tornare alla normalità.

Alla zona rossa (in Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; in Veneto il comune di Vò) e alla zona gialla (L’Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona), si aggiungono misure per tutto il territorio nazionale. Queste le decisioni che saranno prese dal Consiglio dei ministri.Le decisioni prese nella giornata di ieri saranno valide fino all’8 marzo.

Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LE MISURE ADOTTATE NELLA ZONA ROSSA

Per evitare che il numero di persone contagiate possa aumentare, continua il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti; il divieto di accesso, la sospensione di manifestazioni e iniziative, la chiusura delle scuole, la sospensione dei viaggi d’istruzione, la chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, la sospensione dell’attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali da oggi infatti in alcuni comuni della zona rossa dovrebbero essere riaperte le poste), la sospensione delle procedure concorsuali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto, la sospensione delle attività delle imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LE MISURE ADOTTATA NELLA ZONA GIALLA

Provvedimenti leggermente diversi invece per quello che riguarda la zona gialla. In questa zona sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le trasferte dei tifosi. Il decreto però consente lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse. Sospese anche tutte le manifestazioni di carattere “non ordinario” comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche etc.). L’apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Anche in questo caso, come succede per la zona rossa, le scuole di ogni e grado resteranno chiuse.

I musei saranno aperti a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata. I concorsi pubblici sono sospesi. Bar e ristoranti potranno espletare i servizi a condizione di servire solo clienti con il posto a sedere e gli avventori dovranno restare a un metro di distanza. Ci sarà una limitazione dell’accesso dei visitatori alle strutture di degenza. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona è prevista la chiusura nel fine settimana dei grandi centri commerciali. In Lombardia e nella provincia di Piacenza resteranno chiuse palestre, centri sportivi e termali. Gli uffici giudiziari potranno avere un orario ridotto.