Coronavirus ultime notizie, i numeri in Italia: 1694 contagiati di cui 83 guariti, 34 morti

Anche oggi 1 marzo 2020 si è tenuta a Roma la conferenza stampa dalla sala della protezione civile. A parlare anche oggi il capo della protezione civile Borrelli che ha dato gli ultimi aggiornamenti con i numeri di quelli che sono a oggi, i contagi da coronavirus in Italia. Sono 1.577 le persone che ad oggi risultano positive al coronavirus in tutta Italia. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nell’ultimo bilancio sulla malattia, precisando che finora si contano 34 morti (cinque nelle ultime 24 ore) mentre i guariti sono 83. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati dunque 1.694. L’emergenza al momento non è ancora finita, anzi. I casi di conoravirus adesso si diffondono anche negli altri stati europei che iniziano a diffondere i numeri.

Purtroppo i numeri, almeno per il momento, sono destinati a crescere, anche in Italia. Non a caso, in regione Lombardia, per provare a contenere l’emergenza che c’è nelle strutture sanitarie, dove medici, infermieri e personale lavorano ormai da oltre 20 giorni in modo incessante, si è deciso di richiamare, su base volontaria, medici in pensione che vogliono dare il loro aiuto in questa situazione complicata.

Nel frattempo, lo ricordiamo, che la regione Lombardia, la regione Emilia Romagna e la regione Veneto hanno deciso di tenere chiuse le scuole ancora per un’altra settimana. A Milano niente spettacoli alla Scala almeno fino a domenica 8 marzo.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 1 MARZO 2020

“I primi casi ricostruiti retrospettivamente risalgono all’inizio del mese di febbraio, ma l’infezione probabilmente già circolava nella seconda metà del mese di gennaio. Su questo stiamo facendo verifiche per fare ricostruzioni retrospettive oltre alle proiezioni“. Lo ha detto Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus . Il pensiero espresso dal dottor Rezza, che si basa di certo su dati di fatto, è quello che del resto si poteva intuire visto il numero di persone risultate positive nelle prime settimane ( in particolare quelle asintomatiche sottoposte lo stesso al test). Proprio il fatto che decine e decine di persone contagiate, senza nessun sintomo siano andate in giro incontrando altra gente, ha aumentato il numero di contagi senza che nessuno potesse far niente. E 20 giorni dopo la diffusione del coronavirus, i pazienti che hanno avuto una forma aggressiva del virus, hanno avuto bisogno di ricoveri e cure mediche.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I NUMERI AGGIORNATI REGIONE PER REGIONE

La regione con il maggior numero di persone risultate positive al coronavirus resta la Lombardia dove il focolaio di Codogno, ha provocato sicuramente una maggiore diffusione. L’Emilia Romagna ha superato il Veneto, mentre cresce il numero anche nelle altre regioni.

— Lombardia: 984 positivi, 406 ricoverati e 24 deceduti

— Emilia Romagna: 285 politivi, 127 ricoverati e 8 deceduti

— Veneto: 263 positivi, 51 ricoverati, 2 deceduti

— Piemonte: 49 positivi, 11 ricoverati

— Marche: 25 positivi, 12 ricoverati

— Liguria: 25 positivi, 12 ricoverati

— Campania: 17 positivi, 4 ricoverati

— Toscana: 13 positivi, 7 ricoverati

— Sicilia: 9 positivi, 1 ricoverato

— Lazio: 6 positivi, 3 ricoverati

— Friuli Venezia Giulia: 6 positivi

— Abruzzo: 5 positivi, 3 ricoverati

— Puglia: 3 positivi, 1 ricoverato

— Umbria: 2 positivi

— Provincia di Bolzano: 1 positivo, 1 ricoverato

— Calabria: 1 positivo