Scuole chiuse fino al 5 aprile causa coronavirus: la fake news che fa infuriare il MIUR

Gira ormai da ore, una sorta di comunicato, che dovrebbe essere ufficiale, che informa i genitori della nuova data di chiusura delle scuole. Un comunicato assolutamente falso. Nessuno infatti al momento, al ministero sa nulla di quello che potrà accadere dopo il 15 marzo. Nessuna decisione è stata presa e anche per questo motivo la ministra Azzolina ha deciso di manifestare il suo sgomento sui social non riuscendo a credere che ci siano persone pronte ad approfittare dell’emergenza coronavirus, aumentando il panico soprattutto tra i genitori che si trovano a dover affrontare una situazione già complicata.

E’ una fake news quella che indica come il 5 aprile 2020 la nuova data di chiusura delle scuole. Non è stato ancora deciso dal MIUR quello che accadrà dopo il 15 marzo, per cui immaginare che ci sia una nota ufficiale da parte del ministero, è assolutamente folle.

Le parole della ministra Azzolina sui social:

Già ieri sera, era stata costretta a scrivere un comunicato sulle sue pagine social: