Nuove restrizioni del Governo dal 21 al 25 marzo 2020: cosa non si può più fare

Ci dicono che forse, il 25 marzo 2020, le cose cambieranno ma la sensazione è che non andrà proprio così. Oltre 600 decessi nella giornata di ieri, il numero delle persone decedute in Italia da quando l‘emergenza coronavirus è iniziata supera i 4000 decessi. Sono numeri che dovrebbero farci riflettere e invece, deve essere ancora una volta il Governo, a dirci cosa possiamo fare e cosa no. E mentre le regioni del Nord Italia, vorrebbero chiudere il maggior numero possibile di attività, il Governo frena. Si a nuove restrizioni ma che non cambiano di molto quello che prima potevamo o non potevamo fare.

I governatori di alcune regioni però, decidono in modo autonomo e proclamano anche la chiusura dei supermercati nel fine settimana. Difficile davvero comprendere come sia possibile che una persona, ancora oggi, non abbia modo di andare una sola volta alla settimana a fare la spesa.

Le nuove “regole” entrano in vigore da oggi e dureranno fino al 25 marzo, giorno in cui, la quarantena di tutti gli italiani non affetti da coronavirus, dovrebbe terminare.

Ecco i punti dell’ordinanza valida dal 21 al 25 marzo

Ecco i punti dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza:

E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.