Coronavirus ultime notizie 22 marzo: 651 nuovi decessi, 46.338 persone al momento positive

Sono i giorni più difficili per il nostro paese perchè è ancora presto per vedere i risultati, per vedere la curva scendere e il numero delle persone morte in questa emergenza sanitaria cresce. Come di consueto oggi alle 18 la conferenza stampa da Roma in diretta il 22 marzo 2020 per fare il punto della situazione. Un aggiornamento in una giornata complicata per il capo della Protezione civile a Roma dopo la notizia di 12 contagi nella squadra della protezione civile romana. “Abbiamo sanificato tutto” ha detto Borrelli ringraziando tutte le persone che stanno lavorando per la protezione civile. “Capacità unica nello svolgimento del proprio lavoro” ha continuato Borrelli ricordando che da oltre due mesi si lavora per almeno 15 ore al giorno. “Ringrazio loro e le loro famiglie che condividono con noi questo impegno. Loro sono positivi e continuano a lavorare dalle loro abitazioni, da remoto, rassicuro che la nostra struttura continuerà a gestire al meglio l’emergenza con tutto il supporto e il coordinamento necessario. E’ il nostro lavoro e ne andiamo fieri” ha detto Borrelli.

I numeri di oggi, con il bollettino che inizia dai guariti: 952 guariti in più, in totale 7024. Persone positive: incremento rispetto a ieri 3957 persone in più, positive in totale al momento 46.338. 651 decessi nella giornata di ieri. “Il commento sul dato è molto semplice, i numeri di oggi sono dei numeri minori di ieri, ci auguriamo tutti che questi numeri siano confermati nei prossimi giorni, non bisogna abbassare la guardia, bisogna fare tutto quello che ci dicono i provvedimenti del governo” ha detto Borrelli.

Il totale delle vittime sale così a 5476. Il numero dei positivi attuali sale a 46638 pazienti, con 3957 nuovi casi in un giorno, che portano il totale nazionale a 59138 persone colpite finora. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 952 pazienti, e dunque il totale delle guarigioni sale a 7024 persone.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono al momento 19846, di cui 3009 in terapia intensiva. 23373 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Nel frattempo è arrivata anche una nuova ordinanza dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute: stop agli spostamenti nei comuni diversi da quelli in cui si vive.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2020: NUMERI REGIONE PER REGIONE

