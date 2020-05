La Serie A riparte? Tre giocatori della Samp positivi, per la Fiorentina sono 6 tra staff e calciatori

La Serie A potrà ripartire? Quando e come? Mentre in Germania ci si prepara per dare il via al campionato, la Bundesliga potrebbe ripartire e dovrebbe ripartire a metà maggio, dai club italiani arrivano pessime notizie che lasciano pensare a quanto sarà difficile, una eventuale ripartenza. Nelle ultime ore infatti la Fiorentina, con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che risultano a oggi tre calciatori positivi e positive sono anche tre persone dello staff, brutte notizie anche dalla Samp: tre giocatori sono positivi. La squadra ligure, la più colpita, conta ancora diversi giocatori che hanno contratto il virus e stando alle ultime notizie, uno di loro sarebbe un recidivo.

FIORENTINA TEST FATTI MERCOLEDI’: SEI POSITIVI TRA CALCIATORI E STAFF

Nella nota della Fiorentina, per privacy, non si fanno i nomi dei calciatori e delle persone che sono risultate positive al test. Ma la percentuale è davvero elevata, forse l’ennesima dimostrazione che se facessimo davvero tutti i test a tappetto, i numeri sarebbero molto più alti di quelli che abbiamo oggi.

Secondo quanto riferisce la società, nella nota, a Firenze, su una cinquantina di esami svolti mercoledì tra atleti della prima squadra e staff tecnico-sanitario, sono addirittura sei coloro che sono risultati positivi al Covid-19: tre giocatori ed altrettanti membri dello staff. Il club viola, per specifico volere del presidente Rocco Commisso e del d.g. Joe Barone, ha deciso di comunicare gli effetti dei test con una nota.

Le persone risultate positive stanno bene, non hanno praticamente nessun sintomo. E se da un lato la cosa fa ben sperare perchè vuol dire che potrebbero presto tornare in forma, dall’altro preoccupa perchè fa riflettere, per l’ennesima volta, sul numero di asintomatici che ci sono in circolazione e che dal 4 maggio sono tornati in giro. Su 50 ne abbiamo 6, il numero dovrebbe invitarci a riflettere anche sulla possibilità di far partire questo campionato.

QUI SAMP: TRE NUOVI POSITIVI E UN CALCIATORE DI NUOVO POSITIVO

Per quanto riguarda la Samp le cose non vanno meglio. Il club in una nota ha ufficializzato “tre nuove positività e un ritorno di positività al coronavirus” fra i suoi calciatori, tutte riscontrate “nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti” i giocatori in vista del ritorno al lavoro a Bogliasco. I quattro, “attualmente asintomatici, sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”, chiude la nota.

La Serie A riparte? Tre giocatori della Samp positivi, per la Fiorentina sono 6 tra staff e calciatori ultima modifica: da