Silvia Romano torna sui social e agli amici dice: “Non arrabbiatevi per difendermi, il peggio è passato”

Offese sui social, pietre contro le finestre della sua casa. Di certo Silvia Romano non si aspettava una simile accoglienza da parte degli italiani. Se poi gli insulti arrivano anche da parte di chi dovrebbe aiutare a governare in modo degno l’Italia, la cosa si fa ancora più tragica. La famiglia è assediata, la mamma spiega che non fanno vedere il Tg a Silvia per evitarle altro dolore, nelle poche dichiarazioni che rilascia mentre va a portare il cane in giro per una breve passeggiata. I social, un posto infernale dove leoni da tastiera sfogano tutta la loro frustrazione. Ma dai social arrivano anche le prime parole di Silvia che scrive un post, visibile al momento solo ai suoi amici.

LE PRIME PAROLE DI SILVIA ROMANO ARRIVANO DAI SOCIAL

“Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato”. Sono le parole di Silvia Romano, scritte nel suo profilo Facebook che è visibile solo ai suoi amici. “A tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo grazie grazia grazie”.

Proprio come ieri sera ricordava Conte, chi insulta Silvia Romano sui social e non solo, non può neppure immaginare le sofferenze che ha dovuto passare. E se anche oggi la ragazza si mostra felice, perchè torna a casa, perchè sa che tutto è passato, di certo non cancellerà tutto il male che per quasi due anni ha subito.

“A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo. Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo perchè per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito” ha scritto Silvia sui social.

E conclude: “Sentivo che loro e voi avreste guardato il mio sorriso e avreste gioito insieme a me perchè alla fine io sono viva e sono qui. Sono felice perchè ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Perchè ho ritrovato voi tutti pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi il peggio per me è passato. Godiamoci questo momento insieme. Vi abbraccio tutti virtualmente forte e spero di farlo presto anche dal vivo.Vi voglio bene”.