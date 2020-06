Torino commercialista ritrovato morto in macchina: ucciso con 5 colpi di pistola

E’ giallo a Torino dove un uomo è stato ritrovato morto nella sua auto.Si chiamava Luciano Ollino ed era un commercialista. L’uomo lascia due figlie, era vedovo. Secondo quanto riferisce La Stampa, Ollino, sarebbe stato trovato morto intorno alla mezzanotte di ieri, lunedì 8 giugno, nella zona collinare di Torino. Il commercialista sarebbe stato ucciso con cinque colpi di pistola. Era ormai morto quando è stato ritrovato nella sua vettura.

L’uomo è stato ucciso sulle colline di Moncalieri. Lì è stata ritrovata la sua macchina.

TORINO: LUCIANO OLLINO RITROVATO MORTO NELLA SUA AUTO

La scena che si sono ritrovati davanti le forze dell’ordine è alquanto singolare. L’uomo infatti era seduto al posto del passeggero nella sua auto. Era stato imbavagliato e le mani erano legate. Gli investigatori pensano quindi a una esecuzione anche se non si escludono le altre piste.

Il killer ha colpito la vittima alla tempia con una pistola calibro 6.35. Secondo le ricostruzioni, il 60 enne si era allontanato da casa alle 17 di lunedì e non aveva più dato notizie di sé. A dare l’allarme una delle due figlie molto preoccupata non avendo sentito suo padre per diverse ore. Le forze dell’ordine hanno subito rintracciato la macchina dell’uomo e fatto la macabra scoperta.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda.

La pista più probabile, ma anche la più logica vista la modalità con la quale il commercialista è stato ucciso, è che il killer abbia agito con la complicità di qualcuno. Al momento si cerca di mettere insieme le informazioni utili per capire se l’uomo avesse un appuntamento, dovesse incontrare qualcuno. Nelle prossime ore al vaglio degli inquirenti, tabulati telefonici, contatti e tutto quello che può servire a capire perchè il commercialista è stato ucciso e da chi.