Giallo a Pescara: 21enne ritrovato morto dissanguato in hotel

E’ giallo a Pescara dove un ragazzo è stato ritrovato morto nella stanza di Hotel dove pare alloggiasse. Pochissime ancora le informazioni sull’accaduto, sono iniziate le indagini per capire cosa sia successo. Il giovane 21enne, sarebbe morto in ospedale dopo essere stato ritrovato, in una camera di hotel. Il ragazzo si trovava a Pescara, era nella stanza d’albergo disteso sul pavimento con diverse ferite da taglio. La vittima, Alessandro Di Nino, 21 anni, era nato a Ortona ma viveva nella città abruzzese. A dare l’allarme un amico che era con lui. Le ferite sono state causate dai vetri di una finestra rotta. Sarà ora l’autospia a chiarire le cause di questo misterioso decesso. Potrebbe essersi trattato di un tragico incidente.

GIALLO A PESCARA: RAGAZZO RITROVATO MORTO DISSANGUATO IN HOTEL

Stando a quanto si apprende, sul suo corpo ci sarebbero ferite da taglio e nella sua stanza d’albergo ci sono tracce di sangue sulle lenzuola e sul pavimento. Intorno alle 6 di questa mattina il compagno di stanza ha trovato l’altro a terra e ha chiamato immediatamente i soccorsi (stando al suo racconto). Sul posto sono arrivati i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, e i sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare il ragazzo al pronto soccorso in codice rosso. Il ragazzo che ha lasciato la stanza, ha detto di essere uscito per comprare le sigarette.

E’ ancora presto per trarre le conclusioni del caso ma pare che il medico legale si sia sbilanciato dicendo che il 21enne non sarebbe morto a causa delle ferite. Questo sarebbe emerso dai primi accertamenti, nonostante abbia perso molto sangue. Da stabilire, però, le reali cause della morte. Domani sarà effettuata l’autopsia e ci saranno quindi maggiori indicazioni che permetteranno di capire cosa sia successo al ragazzo.

Giallo a Pescara: 21enne ritrovato morto dissanguato in hotel ultima modifica: da