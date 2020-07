Dopo il matrimonio tutti in quarantena: 90 persone in isolamento a Enna

E’ un’estate anomala quella che stiamo vivendo. La paura dei contagi per qualcuno, l’idea di essere immuni per altri. Il distanziamento che non sempre viene rispettato e quella voglia di normalità che finisce in un attimo, come è successo per le persone che hanno partecipato a un matrimonio a Enna. Dopo le nozze oltre 90 persone in quarantena vista la positività di un invitato.

Precisamente siamo a Nicosia, dove il 25 luglio ( per altre fonti invece le nozze sarebbero state celebrate il 26) è stato celebrato un matrimonio che oggi, rischia di provocare un piccolo focolaio in provincia.

DOPO UN MATRIMONIO 90 PERSONE IN QUARANTENA E 2 CONTAGIATI IN OSPEDALE

Pare, secondo quello che trapela nelle ultime ore, che uno degli invitati al matrimonio, sia risultato positivo al coronavirus; ed è immediatamente scattata la procedura che prevede l’isolamento per i contatti stretti, verificatisi nei 15 giorni precedenti, i quali saranno a loro volta sottoposti a tampone per accertare l’eventuale contagio. Una donna, già risultata infetta, è stata trasferita a Catania, dove è stata ricoverata. Secondo quanto si legge su Fanpage.it, “l’allarme è scattato dopo che un uomo, nisseno ma che vive e lavora in Germania, ha manifestato i sintomi tipici dell’infezione da Sars-CoV-2 appena rientrato a casa e dopo aver preso parte al banchetto di nozze.“

La seconda invitata al matrimonio, è una congiunta del contagiato. Mentre le condizioni della signora siciliana sono al momento stabili, sono invece più preoccupanti quelle dell’uomo arrivato in Sicilia dalla Germania per partecipare al matrimonio. Al momento sono 90 le persone finite in isolamento, dopo la ricostruzione dei contatti avuti con queste due persone. Ma nelle prossime ore, potrebbero finire in isolamento anche altri abitanti di Nicosia e non solo.

La situazione sembra essere seria ma non preoccupate tanto che il sindaco di Nicosia non prevede ordinanze specifiche sull’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso. In tutta la regione Sicilia, secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile nazionale, sono 18 i nuovi casi di Coronavirus. Il numero delle persone attualmente positive è così salito a 224.

