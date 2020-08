Il sindaco della Maddalena via social: “Nel resort Santo Stefano 24 positivi, 19 tra il personale”

Sono ore concitate quelle che si vivono in Sardegna, alla Maddalena, dove c’è attesa per i risultati dei tamponi fatti alle 470 persone nel resort Santo Stefano. Ieri si era parlato di 21 positivi, numeri che però in serata erano stati smentiti. Oggi a fare chiarezza ci pensa il sindaco della Maddalena, Luca Carlo Montella che presenta i dati. Al momento sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti del resort e a tutte le persone che lavorano nella struttura. Il risultato di questa operazione, quando mancano 24 tamponi da analizzare, è di 24 persone positive. Il sindaco spiega anche che di queste 24 persone, 19 fanno parte del personale della struttura.

Ricordiamo che l’allarme era partito nel resort, da un caso di positività rintracciato proprio in una persona che lavorava nella struttura, un pianista, ricoverato al momento in ospedale a Sassari. Il fatto che ci siano 19 persone positive tra i contagiati, fa pensare che nelle prossime ore, molti altri ospiti della struttura potrebbero essere rintracciati e tamponati.

Fa chiarezza quindi il sindaco della Maddalena sui social che tre ore fa, ha dato nuove informazioni via social: