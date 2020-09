Silvio Berlusconi ha il covid 19: in isolamento ad Arcore

Di pochissimi minuti fa il comunicato stampa che informa dell’attuale condizione di salute di Silvio Berlusconi. Il suo staff ha fatto sapere che, dopo il test effettuato, il Cavaliere è risultato positivo al coronavirus. C’era stata grande apprensione, dopo la notizia della positività di Flavio Briatore al covid 19, visto che nei giorni precedenti all’esito del tampone, aveva incontrato tra gli altri anche Silvio Berlusconi in Sardegna. E oggi arriva una notizia che qualcuno, aveva forse predetto. Berlusconi non è in ospedale, le sue condizioni di salute sono buone ma, come è giusto che sia, anche lui starà in quarantena in attesa di guarire.

Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un recente soggiorno in Sardegna e l’esito dell’esame è risultato positivo. Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, assicura: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”.

SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL COVID 19: LA NOTA STAMPA

Un comunicato del suo ufficio stampa aggiunge: “Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

Nessun commento invece da parte di Berlusconi che si affida a una nota stampa e alle parole del suo medico curante. Era il 12 agosto quando Flavio Briatore aveva fatto visita a Silvio Berlusconi in Sardegna, ricordando la loro amicizia speciale. E’ chiaro che nulla può confermare che il contagio avvenuto dipenda da quel singolo incontro. Anche Berlusconi infatti era in Sardegna, dove potrebbe aver incontrato altre persone, purtroppo positive.

Dai social invece arrivano gli auguri di pronta guarigione dei suoi avversari politici: “Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!“, scrive Zingaretti. “Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente” ha scritto invece Renzi.