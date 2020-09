Dagospia: non solo Silvio Berlusconi, positivi anche Barbara, Luigi e alcuni nipoti

E’ di pochissimi minuti fa la notizia della positività di Silvio Berlusconi al covid 19. Il leader di Forza Italia si trova in isolamento nella sua casa di Arcore dove attenderà di rimettersi e guarire. Da lì, come specifica il suo staff in una nota stampa, andrà avanti con il lavoro in questa campagna elettorale.

La notizia però adesso è un’altra. Secondo quanto riferisce Dagospia infatti, Silvio Berlusconi non sarebbe il solo della famiglia a esser risultato positivo dopo il viaggio in Sardegna. Insieme a lui come si è visto dalle tante foto pubblicate anche dalle riviste di cronaca rosa, c’erano figli e nipoti. In particolare, stando alla flash news pubblicata su Dagospia, sarebbero risultati positivi anche Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi, i due figli di Silvio. Inoltre positiva sarebbe anche la futura moglie di Luigi Berlusconi che proprio in questo periodo sta organizzando le nozze.

Secondo quanto si legge nella nota pubblicata dal portale di Roberto D’Agostino, potrebbero essere positivi anche alcuni nipoti di Berlusconi. Ci viene da pensare che potrebbe essere positiva anche la sua attuale fidanzata, visto che anche lei era in Sardegna, come dimostrano le foto pubblicate dalla rivista Chi, in compagnia del Cavaliere.

La notizia riguardante i possibili contagi degli altri membri della famiglia, non è stata confermata in modo ufficiale.

SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL COVID 19 NON SAREBBE IL SOLO DELLA FAMIGLIA

La notizia flash pubblicata da Dagospia:

LA COSTA SMERALDA COSTA CARISSIMA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI: NON SOLO SILVIO È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS (ZANGRILLO CONFERMA) MA SAREBBERO RISULTATI POSITIVI ANCHE DUE FIGLI DEL BANANA DI ARCORE: BARBARA CON I DUE PARGOLI E LUIGI E FIDANZATA PIU’ ALTRI NIPOTI – DOPO IL TAMPONE DI RIENTRO DALLA SARDEGNA IL BANANA HA VOLUTO FARE UN ULTERIORE CONTROLLO PRECAUZIONALE, NONOSTANTE SIA ASINTOMATICO, E’ IN ISOLAMENTO AD ARCORE

Qui le immagini di Berlusconi in Sardegna con la sua attuale fidanzata pubblicate sulla rivista Chi