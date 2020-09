Silvio Berlusconi ultime notizie: ricoverato al San Raffaele, carica virale alta

Ieri pomeriggio Silvio Berlusconi interveniva al telefono durante una convention del suo partito per rassicurare tutti e per dare le ultime notizie circa le sue condizioni di salute. Risultato positivo al covid 19, il leader di Forza Italia, stava trascorrendo il suo isolamento a casa, nella villa di Arcore; scriviamo stava, perchè a quanto si apprende nella mattinata del 4 settembre 2020, Berlusconi sarebbe stato ricoverato in via precauzionale in ospedale. Sarebbe stato trasportato al San Raffaele poche ore fa. Le indiscrezioni, come si legge anche su Open, arrivano dall’ambito medico.

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO IN OSPEDALE: LE ULTIME NOTIZIE

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Secondo fonti mediche, a causa di una carica virale alta si è reso necessario un ricovero precauzionale. Al momento il medico Alberto Zangrillo rifiuta di rilasciare dichiarazioni.

Questo quanto si legge su Open, il giornale on line diretto da Enrico Mentana.

Ieri Berlusconi, che era stato dichiarato asintomatico dal suo medico, aveva detto che non aveva più la febbre e che si sentiva meglio. Aveva parlato anche di dolori muscolari che con il passare dei giorni si erano attenuati. Le sue parole ben fanno dedurre che non fosse asintomatico, anzi, che i sintomi del covid 19 li avesse tutti.

La notizia del ricovero di Berlusconi in ospedale è stata data anche la trasmissione di Rai 3 Agorà, secondo quanto si riferisce, il leader di Forza Italia, sarebbe arrivato al San Raffaele nella tarda serata di ieri.

Dallo staff di Silvio Berlusconi invece, al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Ricordiamo che oltre a Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al covid 19 anche i suoi figli Barbara e Luigi. Ieri è stata data anche la notizia della positività della sua fidanzata, Marta Fascina, anche lei in vacanza in Sardegna con la famiglia Berlusconi.

