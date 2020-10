E’ uscito, dopo tanta attesa, il nuovo decreto emanato dal Governo che prevede nuove restrizioni nel tentativo di ridurre i rischi di una seconda ondata di Coronavirus. E così basket e calcetto amatoriale diventano vietati e i locali devono osservare regole nuove. Ecco le nuove misure del dcpm in sette punti: le restrizioni da seguire.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: feste private

Nel tentativo di evitare pericolosi assembramenti, è fatto divieto di feste private al chiuso o all’aperto. Particolare attenzione va fatta anche nell’invitare ospiti a casa: è obbligatorio l’uso della mascherina quando si è a contatto con persone non conviventi.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: movida

La movida è stata fin dall’inizio uno dei punti più discussi dai decreti emanati dal Governo. Ed ecco che in questo ottobre 2020 arrivano nuove strette per locali e ristoranti che dovranno chiudere alle 24. Dalle 21 sarà però vietato consumare in piedi quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Le discoteche restano chiuse, per il momento invece fiere e congressi sono ancora consentiti.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: scuola

Si continua a mantenere le lezioni in presenza anche negli istituti superiori che erano sembrati quelli più a rischio. Il nuovo dcpm però vieta le gite scolastiche.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: obbligo di mascherine all’aperto

Già da qualche giorno l’obbligo di mascherina anche all’aria aperta è tornato obbligatorio per chi svolge attività motoria (ovvero passeggia). Per chi fa sport, invece, non è obbligatorio indossarla. Sono esenti anche i bambini sotto i sei anni e chi, per patologie specifiche, non è in grado di indossare il dispositivo di protezione.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: cinema e concerti

Per gli spettacoli anche il nuovo decreto del Governo conferma il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di rispettare la distanza di un metro tra un posto e l’altro.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: stadi

Per gli stadi e le partite di calcio è prevista la possibilità di far partecipare un numero limitato di persone ovvero “una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto“.

Nuovo dcpm ottobre 2020 ultime restrizioni: sport

Molte novità anche per quando riguarda lo sport. Vietato quello amatoriale in cui non si possono mantenere le distanze (quindi no a basket e calcetto). Gli sport di contatto sono consentiti solo da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.