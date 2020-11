A scuola mascherina sempre obbligatoria? Il ministero chiarisce

A scuola mascherina sempre obbligatoria. Una circolare del Ministero dell’Istruzione ai presidi fissa le nuove regole per i bambini e per tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si trovino all’interno degli istituti scolastici. Indossare la mascherina insomma diventa la prima norma da seguire sempre e non solo quando si è in prossimità di altri adulti e/o bambini. Scopriamo nel dettaglio le nuove regole chiarite dalla circolare sopra menzionata che potrebbe causare nuove proteste da parte di quei genitori che, già nelle scorse settimane, avevano espresso numerose perplessità sull’utilizzo della mascherina in classe da parte dei bambini.

A scuola mascherina sempre obbligatoria: cosa dice la circolare

“A partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze anche quanto gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli“. Parole chiare, quelle del Ministero dell’Istruzione, che non lasciano spazio a fraintendimenti di alcun genere. E’ possibile abbassare la mascherina solo per bere, per i momenti della mensa e della merenda ma poi occorre indossarla nuovamente, al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio da Coronavirus. La circolare poi prosegue specificando che nelle sezioni della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture ai vari Istituti.

A scuola mascherina sempre obbligatoria: come funziona per l’attività sportiva

Ma i bambini dovranno indossare la mascherina anche durante le ore di educazione fisica? Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi ha specificato che “sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota“. In questo senso occorrerà dunque attendere per avere notizie più specifiche al riguardo.

Sì a mascherine lavabili o monouso

Le mascherine saranno fornite ai vari istituti ma la circolare specifica che si potranno anche continuare a usare mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto prodotte “in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso“. Chi non volesse dunque utilizzare le mascherine date in dotazione alle scuole, ha davanti altre possibilità da sfruttare.