Proroga scadenza documenti: cosa sapere su patente, foglio rosa, passaporto e carta identità

La scadenza dei documenti quali patente, foglio rosa, passaporto e carta d’identità è stata prorogata anche e soprattutto alla luce delle disposizioni dell’ultimo Dpcm che ha fissato nuove restrizioni e nuove regole. Cosa sapere, allora, sui tempi di validità dei documenti che sono prossimi a scadere o magari sono già scaduti? Facciamo un breve riepilogo visto che si tratta di documenti importanti per muoversi anche e soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, condizionati dall’emergenza legata al Coronavirus.

Proroga scadenza documenti: carta identità

La proroga della scadenza della carta d’Identità è fissata al 31 dicembre 2020 e il nuovo decreto di fatto non ha introdotto novità in merito. La proroga al 31 dicembre 2020 vale però solo per le carte d’Identità rilasciate dall’amministrazione pubblica con scadenza dal 31 gennaio 2020. E’ utile sottolineare che la validità ai fini dell’espatrio resta comunque limitata alla data di scadenza indicata dal documento. La proroga della scadenza fissata al 31 dicembre non vale solo per la carta d’identità cartacea ma anche per quella elettronica. In caso di nuovi problemi legati al Covid, la proroga potrebbe slittare fino ad aprile 2021: ma per il momento è presto per parlarne.

Proroga scadenza documenti: passaporto

Per il passaporto valgono le stesse regole previste per la proroga della scadenza della carta d’identità con i documenti scaduti dal 31 gennaio che hanno ottenuto la proroga fino al 31 dicembre 2020.



Proroga scadenza documenti: patente

E cosa sapere invece sull’eventuale rinnovo della patente? Anche in questo caso la scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020 (e anche qui vale il, discorso fatto per la carta di identità: in caso di emergenza slitterà fino ad aprile 2021). Questa è la regolamentazione su territorio italiano. Fuori dai confini nazionali vale invece il regolamento UE: la scadenza delle patenti di guida, intercorsa tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, viene prorogata ai 7 mesi successivi al termine riportato sul documento.

Proroga scadenza documenti: foglio rosa

I titolari di foglio rosa in attesa di sostenere l’esame per la patente, devono sapere che la proroga di quest’ultimo è fissata, in caso di scadenza vicina, a gennaio 2021. In tempi “normali”, tra la domanda per sostenere l’esame di guida della patente e l’esame stesso si hanno sei mesi con due tentativi concessi. Qualora sopraggiungessero esigenze legate al Covid, se i sei mesi hanno scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, l’esame si può sostenere entro il 13 gennaio 2021.

Proroga scadenza documenti: permesso di soggiorno



Poche novità in merito: i permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020, quelli per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020.

Proroga scadenza documenti: porto d’armi

Scadenza prorogata al 31 dicembre 2020, così come per tutti gli altri documenti precedentemente elencati. Anche per questi dovrebbe poi valere la proroga della scadenza al 30 aprile 2021. Ma anche in questo caso occorre attendere per avere maggiori news.