DPCm dicembre 2020: posso uscire dalla mia Regione dopo il 21 dicembre?

Posso uscire dalla mia Regione dopo il 21 dicembre? Sembra essere questa la domande delle domande, peccato che ieri, tra tutti i giornalisti presenti nel corso della conferenza stampa di Giuseppe Conte, nessuno abbia fatto anche solo una obiezione sul DPCM, troppo concentrato a porre dei quesiti dei quali a nessun italiano interessava nulla, in quel momento. E così nessun giornalista presente è stato in grado di porre una semplice domanda a titolo di esempio ossia: se lavoro a Milano ma sono residente a Rieti, inizio le ferie il 23 dicembre, posso tornare presso la mia residenza, anche dopo il 21 dicembre? Una domanda a titolo di esempio che avrebbe chiarito in modo definitivo i dubbi che in queste ore attanagliano migliaia di italiani.

Proviamo quindi a fare chiarezza, ci affidiamo alle risposte degli esperti del Corriere della sera che hanno analizzato punto per punto le questioni più importanti, cercando di togliere ogni dubbio.

-Fino al 20 dicembre si può uscire dalla propria regione se si trova in fascia gialla per andare in un’altra regione sempre in fascia gialla.

-Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per «comprovate esigenze», legate al lavoro, la salute e l’urgenza. Tra i motivi di urgenza sono compresi quelli che riguardano l’assistenza di una persona non autosufficiente.

–Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra le regioni, qualsiasi sia la fascia di rischio e quindi il colore. Rimane la possibilità di muoversi per le «comprovate esigenze».

Per questo motivo come ha anche detto il Premier ieri in conferenza stampa, «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Vuol dire che chi si trova in una regione diversa da quella dove abita, dove è domiciliato o dove vive la sua famiglia può tornare anche in questo periodo e poi può fare ritorno nella regione dove lavora o studia. La risposta alla domanda quindi è si: dopo il 21 dicembre 2020 si può lasciare la regione in cui si è domiciliati o nella quale si lavora, per tornare presso la propria residenza.