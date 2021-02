Da Pomeriggio 5 la compagna di Claudio Nanni: è devastato per la sofferenza di Arianna

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 19 febbraio 2021, nella parte dedicata alla cronaca c’è stato ampio spazio dedicato al caso di Ilenia Fabbri. La donna lo ricordiamo, è stata uccisa nella sua villa di Faenza il 6 febbraio 2021. In casa si è introdotto un estrano, un uomo vestito di scuro che l’ha picchiata e poi sgozzata. Una morte terribile quella di Ilenia, un omicidio maturato in meno di 10 minuti. Mentre il killer è ancora a piede libero, l’unico sospettato finito nel registro degli indagati è l’ex marito di Ilenia, Claudio Nanni che, secondo l’accusa, avrebbe assoldato un killer per uccidere la sua ex moglie. Oggi la giornalista di Mediaset raccoglie una importante testimonianza, quella dell’attuale compagna di Claudio Nanni.

La donna ha parlato di Claudio, sul quale non ha dubbi: non è stato lui a pagare una persona per uccidere la sua ex moglie. Dello stesso avviso tra l’altro, lo ricordiamo, è anche la figlia di Ilenia e Claudio, che non ha mai voluto credere alla colpevolezza di suo padre tanto da continuare a vivere insieme a lui.

Da Pomeriggio 5 le parole della compagna di Claudio Nanni

La donna parla del suo attuale compagno come di una persona bellissima, un uomo stupendo e generoso. “E’ una persona che c’è se tu hai bisogno, che ti lascia le pantofole insieme al pigiama quando torni la sera” ha detto la donna ascoltata dalla giornalista di Pomeriggio 5 Ilaria dalle Palle. Un uomo premuroso pronto in qualsiasi minuto a preparare la cena, a fare qualsiasi cosa per le persone che ama.

Un rapporto sicuramente diverso da quello che Ilenia aveva con il suo ex marito. La storia era finita per diversi motivi ma la donna aveva denunciato anche maltrattamenti subiti, non a caso le sue amiche il giorno del funerale si sono presentate in chiesa con le scarpette rosse.

La compagna del Nenni ha spiegato che in questo momento l’uomo non è preoccupato per le accuse che gli sono state fatte ma per quello che sta passando Arianna. Se infatti lui sarà in grado, in quanto innocente, di dimostrare che non ha nulla a che fare con la morte di Ilenia, per Arianna non c’è più una mamma.