Varianti Covid-19, dove si stanno diffondendo in Italia: la mappa e le zone rosse

Le varianti del Covid-19 si sono ormai diffuse in varie regioni dell’Italia. Le nuove mutazioni del Coronavirus non possono non generare preoccupazione e sono diversi i virologi che hanno dichiarato di aspettarsi il peggio. Ma dove si trovano di preciso le varianti inglese, brasiliana e sudafricana nel nostro Paese? O meglio dove si stanno diffondendo e probabilmente si diffonderanno anche nelle prossime settimane, purtroppo? Tra le regioni più colpite ci sono l’Umbria e l’Abruzzo, in generale sembra che la variante inglese, in particolare, si stia diffondendo sulla fascia adriatica. Diffusione che, a detta degli esperti, sarebbe iniziata nel periodo di Natale, quando c’è stato molto movimento sia in entrata che in uscita dall’Italia, nonostante i divieti e le restrizioni.

Vediamo ora come si sono diffuse tra le regioni italiane.

DOVE SI TROVANO LE VARIANTI DEL COVID-19 IN ITALIA: LA MAPPA

Dove circolano attualmente le varianti del Covid-19 in Italia? Ormai è chiaro a tutti che queste mutazioni del virus si sono diffuse nel nostro Paese. I virologi, per evitare di complicare la situazione negli ospedali, hanno chiesto più volte al Governo di mettere in atto un lockdown duro su tutto il territorio italiano. Gli esperti della Cabina di Regia hanno presentato i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute, che hanno confermato le paure dei virologi. Per limitare la diffusione del contagio, è stato deciso di creare delle mini zone rosse in Italia. Ecco come stanno circolando le varianti del Coronavirus nel nostro Paese.