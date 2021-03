Adriano Galliani in ospedale per complicazioni da covid 19

Purtroppo in Italia la situazione non è semplice e i nuovi casi di contagi da covid 19 aumentano ogni giorno di più. Poche ore fa sono arrivate anche le ultime notizie sulle condizioni di salute di Adriano Galliani ex dirigente del Milan e oggi del Monza . Stando a quanto si apprende, nelle ultime ore Galliani ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed è stato ricoverato a scopo precauzionale in ospedale a causa del Covid. Due settimane fa il club brianzolo aveva fatto sapere che Galliani era stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone ed è finito in isolamento domiciliare. Ora i medici hanno deciso precauzionalmente di ricoverarlo in ospedale. Nel corso dei giorni quindi le condizioni di salute dell’ex ad milanista, sono quindi peggiorate.

Pochi minuti fa è stata diffusa la notizia e sui social sono arrivati decine di messaggi per Galliani con gli auguri di pronta guarigione.



Adriano Galliani ricoverato in ospedale: le ultime notizie



Nel mondo del calcio Galliani non è stato solo una delle più grandi figure per il Milan ma ha anche ricoperto anche un ruolo istituzionale perché dal 2002 al 2006 è stato il presidente della Lega di Serie A. Da tre anni Galliani è anche un Senatore della Repubblica, venne eletto nelle fila di Forza Italia nelle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.

Facciamo ad Adriano Galliani i nostri migliori auguri di pronta guarigione con la speranza che tutto si possa risolvere per il meglio e torni a casa il prima possibile.