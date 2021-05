Denise Pipitone ultime notizie: Frazzitta parla di nuove intercettazioni

C’è davvero una grandissima attenzione da parte della tv e del web per il caso di Denise Pipitone. Con la speranza che questo tam tam possa portare Piera Maggio a conoscere la verità sulla scomparsa di sua figlia, 17 anni dopo, il clamore che sta assumendo questa vicenda, potrebbe essere davvero fondamentale. Ma l’ultima parola spetta a chi segue le indagini anche se il contributo dei legali di Piera Maggio e Pietro Pulizzi resta fondamentale. Per questo sono certamente importanti le parole dell’avvocato Frazzitta nel corso del programma Italia si, in onda l’8 maggio 2021 su Rai 1. Il legale di Piera Maggio ha spiegato che le indagini vanno avanti, anche quelle investigative della difesa, non si può dire molto ma ci sono delle novità. In diretta su Rai 1 Frazzitta prova a raccontare come stanno andando le cose, ringraziando tutte le persone che si sono interessate al caso di Denise e che continuano a chiedere giustizia e verità insieme a Piera, per sua figlia che lo ricordiamo, oggi ha 21 anni.

Denise Pipitone ultime notizie: parla Frazzitta

Le parole di Frazzitta nel programma di Rai 1:

Oggi c’è un passo importante nelle indagini. Stiamo lavorando su nuove intercettazioni che riteniamo estremamente importanti. Ne abbiamo rintracciate di nuove che non sono mai entrate nei dibattimenti. Quello che stanno facendo i nostri consulenti è un lavoro complementare a quello che la Procura sta svolgendo nella segretezza dell’inchiesta. Le piste sono state battute tutte fin dall’inizio, ma ci sono tanti punti ancora opachi, come la bambina avvistata a Milano il 18 ottobre 2004. Fa piacere l’interessamento del web e di milioni di italiani su questa storia

L’avvocato di Piera Maggio tra l’altro, nelle ultime settimane si era detto anche molto fiducioso rispetto alla possibilità che qualcuno, che sa bene cosa successe quel primo settembre del 2004, rompesse il muro di omertà. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle novità anche in questo senso. Tra le piste da approfondire, sottolinea l’avvocato, sicuramente quella della bambina avvistata a Milano nel mese di ottobre.