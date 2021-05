Vaccini Over 40 si parte lunedì: le regioni pronte per la prenotazione

Un’importante accelerata nella campagna vaccinale contro il Covid. Da lunedì 17 maggio 2021 in alcune regioni di Italia sarà possibile prenotare la prima dose anche per gli Over 40, ovvero quelli nati fino al 1981. Insomma in alcune zone di Italia la campagna vaccinale procede a ritmo spedito tanto che appunto si pensa di aprire le prenotazioni già alla fascia di età appena sopra i 40 anni a nemmeno dieci giorni di distanza dall’ipotesi “apertura” ai vaccini per gli Over 50.

Non funzionerà così in tutta Italia, però: sarà infatti possibile prenotare i vaccini anti Covid per gli Over 40 solo in quelle regioni in cui la campagna vaccinale è già a buon punto e ha coperto con la prima dose alcune delle categorie considerate più a rischio. Insomma non ci sarà contemporaneità nella registrazione per la prima dose di vaccino ai quarantenni ma molto dipenderà da regione a regione e dalla situazione legata ai numeri dei vaccinati.



Vaccini Over 40 si parte lunedì 17 maggio 2021: le regioni pronte per la prenotazione



A dare notizia dello sprint della campagna vaccinale in vista dell’estate è stato il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, che in una lettera inviata alle regioni ha però sottolineato l’importanza di continuare a dare precedenza a determinate categorie. Si raccomanda insomma ai governatori l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione “per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura“.

E allora adesso la palla passa alle singole regioni che stanno organizzando la campagna vaccinale anti Covid in modi diversi. Tra le regioni più virtuose ci sono Puglia, Lombardia, Veneto, Liguria e Basilicata: hanno finora gran parte delle dosi a loro disposizione. Anche il Lazio viaggia decisamente bene: l’assessore alla Salute della Regione, Alessio D’Amato, ha di recente dichiarato di puntare all’immunità di gregge già ad agosto. Sono decisamente indietro con la campagna vaccinale Sardegna, Calabria e Sicilia che stanno completando a fatica le vaccinazioni per gli Over 80 ma anche la Toscana non se la cava benissimo e ha riaperto soltanto da pochi giorni le prenotazioni per le persone fragili che dovrebbero rappresentare invece una delle categorie da vaccinare quanto prima. Anche l’Emilia Romagna è leggermente indietro con le vaccinazioni per i 60enni.

Poche dunque le regioni in cui si potrebbe partire con le prenotazioni già da questo lunedì 17 maggio 2021. Stando a un primo calcolo, la prenotazione del vaccino anti Covid per gli Over 40 potrebbe essere possibile in Lazio, Veneto e Basilicata. La Lombardia sta colmando i ritardi della prima fase della campagna vaccinale e potrebbe presto aprire ai quarantenni.